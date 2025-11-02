W rozmowie z dziennikarzami przewodniczący potwierdził, że ustawa zapewnia elastyczność dyrektorowi Agencji Celnej, umożliwiając mu, w razie potrzeby, z przyczyn humanitarnych lub technologicznych związanych z utrzymaniem ciągłości działania Neochim (dużego zakładu nawozów, chemikaliów nieorganicznych i organicznych w południowo-wschodniej Bułgarii), autoryzowanie eksportu ograniczonych ilości produktów objętych ograniczeniami według własnego uznania.

Władze zapewniają, że zakaz eksportu nie wpłynie na tankowanie bułgarskich i zagranicznych statków i samolotów, ani na dostawy dla sił zbrojnych państw członkowskich UE i NATO.

W Bułgarii nie ma paniki

Łukoil, który ogłosił sprzedaż swoich aktywów zagranicznych po nałożeniu sankcji przez USA, jest właścicielem rafinerii Łukoil Neftochim Burgas za pośrednictwem swojej spółki zależnej Litasco. To największa rafineria na Bałkanach i jedyna w Bułgarii.

Jordan Conew z partii MRF – Nowy Początek (poparła zakaz eksportu) powiedział: „Każda kropla paliw, którą mamy w magazynach w innym kraju europejskim, zostanie zwrócona, kiedy nasz kraj będzie tego chciał”. Dodał również, że władze monitorują rynki paliw i to, jak sankcje wobec rosyjskich firm Łukoil i Rosnieft wpływają na ceny paliw w Europie. (…) Analiza danych publicznych wykazała tendencję do poważnego wzrostu eksportu na rynki, na których już występuje niedobór paliwa, na przykład do Serbii. To skłoniło rząd do podjęcia powyższego kroku.

„W Bułgarii nie ma paniki w sprawie paliwa, nie ma dowodów na to, że mamy rezerwy na krótki czas, ale dla pewności proponujemy również przeprowadzenie kontroli rezerw” – dodał Conew.

Co Łukoil ma w Bułgarii?

Oprócz rafinerii, rosyjski koncern naftowy jest właścicielem podmiotu prawnego Łukoil Bułgaria, wiodącego dystrybutora paliw w kraju. Według Bułgarskiej Komisji Ochrony Konkurencji ta spółka zależna Łukoilu jest liderem na rynku hurtowego paliwa samochodowego, z udziałem w rynku wynoszącym od 40–60 proc.