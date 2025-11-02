Aktualizacja: 02.11.2025 17:21 Publikacja: 02.11.2025 14:29
Terminal naftowy w Burgas
Foto: Adobestock
Podczas piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia komisji budżetu i finansów Zgromadzenia Narodowego Bułgarii przyjęto projekt ustawy o zatrzymaniu eksportu produktów naftowych, przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego do Unii Europejskiej (UE). Ustalenia komisji zaakceptował bułgarski parlament – poinformowała bułgarska agencja prasowa BTA.
Komisja stwierdziła, że ograniczenia eksportowe są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii i stabilności krajowego rynku paliw. „Powodem (decyzji – red.) jest zapobieganie spekulacjom cenowym, ponieważ istnieją zainteresowane strony próbujące angażować się w takie praktyki” – wyjaśnił Delian Dobrew, przewodniczący komisji.
Według niego ograniczenia nie dotyczą benzyny, ponieważ jej produkcja w kraju przekracza krajowe zużycie. Ograniczenie dotyczy produktów naftowych, dla których istnieje ryzyko sztucznego zawyżania cen. Bułgaria zużywa głównie olej napędowy – ponad 80 proc. paliw sprzedawanych w kraju to olej napędowy, podczas gdy benzyna stanowi mniej niż 20 proc., powiedział Dobrew.
W rozmowie z dziennikarzami przewodniczący potwierdził, że ustawa zapewnia elastyczność dyrektorowi Agencji Celnej, umożliwiając mu, w razie potrzeby, z przyczyn humanitarnych lub technologicznych związanych z utrzymaniem ciągłości działania Neochim (dużego zakładu nawozów, chemikaliów nieorganicznych i organicznych w południowo-wschodniej Bułgarii), autoryzowanie eksportu ograniczonych ilości produktów objętych ograniczeniami według własnego uznania.
Władze zapewniają, że zakaz eksportu nie wpłynie na tankowanie bułgarskich i zagranicznych statków i samolotów, ani na dostawy dla sił zbrojnych państw członkowskich UE i NATO.
Łukoil, który ogłosił sprzedaż swoich aktywów zagranicznych po nałożeniu sankcji przez USA, jest właścicielem rafinerii Łukoil Neftochim Burgas za pośrednictwem swojej spółki zależnej Litasco. To największa rafineria na Bałkanach i jedyna w Bułgarii.
Jordan Conew z partii MRF – Nowy Początek (poparła zakaz eksportu) powiedział: „Każda kropla paliw, którą mamy w magazynach w innym kraju europejskim, zostanie zwrócona, kiedy nasz kraj będzie tego chciał”. Dodał również, że władze monitorują rynki paliw i to, jak sankcje wobec rosyjskich firm Łukoil i Rosnieft wpływają na ceny paliw w Europie. (…) Analiza danych publicznych wykazała tendencję do poważnego wzrostu eksportu na rynki, na których już występuje niedobór paliwa, na przykład do Serbii. To skłoniło rząd do podjęcia powyższego kroku.
„W Bułgarii nie ma paniki w sprawie paliwa, nie ma dowodów na to, że mamy rezerwy na krótki czas, ale dla pewności proponujemy również przeprowadzenie kontroli rezerw” – dodał Conew.
Oprócz rafinerii, rosyjski koncern naftowy jest właścicielem podmiotu prawnego Łukoil Bułgaria, wiodącego dystrybutora paliw w kraju. Według Bułgarskiej Komisji Ochrony Konkurencji ta spółka zależna Łukoilu jest liderem na rynku hurtowego paliwa samochodowego, z udziałem w rynku wynoszącym od 40–60 proc.
Rosjanie od 2011 r. byli też operatorem największego terminalu naftowego Bułgarii – w Burgas. Urząd antymonopolowy nałożył w 2023 r. na koncern wysoką karę za wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku poprzez utrudnianie konkurentom korzystania z terminalu. Ostatecznie władze odebrały Rosjanom zarządzanie nim. Wywołało to ze strony Łukoilu groźby opuszczenia rynku, czym jednak nikt się w Sofii nie przejął.
Wobec tego od ponad roku Łukoil zapowiada, że sprzeda swój bułgarski biznes. Jednak nic takiego nie zrobił. Teraz rzeczywiście będzie musiał pożegnać tak dla siebie zyskowną Bułgarię. Władze w Sofii zamierzają dopilnować, by nie była to transakcja fikcyjna. Podczas debaty w parlamencie część posłów apelowała, by bułgarski skarb państwa kupił rafinerię Łukoilu ze względu na jej znaczenie strategiczne.
Przypomnijmy, że w środę, 22 października Waszyngton nałożył sankcje na Łukoil i Rosnieft, a także na ich spółki zależne, w odpowiedzi na odmowę Kremla zakończenia wojny na Ukrainie. Departament Skarbu USA dał kontrahentom obu firm miesiąc na zaprzestanie wszelkiej działalności. Termin upływa 21 listopada.
