Ale czy tylko o to chodzi? Szabo wyjaśnił, że MOL chce uzyskać dostęp do rurociągu, aby odbierać ładunki transportowane drogą morską od globalnych producentów. Po co jednak Węgrom dostęp do rury? Czy nie wystarczy złożyć zamówienie na transport ropy do ukraińskiego operatora?

Skorzysta też Serbia

Ukraina zbudowała rurociąg naftowy Odessa–Brody w latach 1996-2002, spodziewając się dostaw ropy kaspijskiej i kazachskiej do rafinerii w Europie Wschodniej i Środkowej, a także do Europy Północnej przez naftoport w Gdańsku. Jednak po uruchomieniu rurociągu nie otrzymano spodziewanych ilości ropy z Morza Kaspijskiego, m.in. dlatego, że Azerbejdżan zaczął pompować ropę przez rurociąg Baku–Ceyhan. W połowie pierwszej dekady XXI wieku rurociąg działał w trybie rewersyjnym, przesyłając rosyjską ropę z „Przyjaźni” do Odessy, skąd była eksportowana drogą morską.

Obecnie rurociąg Odessa–Brody jest nieczynny. MOL chce, aby w jego uruchomieniu wzięła udział Bruksela i inne zainteresowane kraje, co będzie wymagało znacznych inwestycji. Węgrzy przekonują, że trasa stałaby się także alternatywą dla Serbii, która wciąż importuje rosyjską ropę. Węgry i Serbia budują obecnie rurociąg łączący oba kraje.

Polityczne akrobacje przy rurociągu

Jeśli UE chce zrezygnować z niezawodnych dostaw (czyli Rosji), „musi odegrać swoją rolę w stworzeniu realnej alternatywy” – podkreśla Szabo. O jaką rolę chodzi? MOL modernizuje swoje rafinerie tak, aby móc przetwarzać ropę naftową spoza Rosji. Koszt jest ogromny - ok. 500 mld dol. Czy chodzi o nakłonienie Brukseli, by wsparła finansowo uruchomienie rurociągu z Odessy i modernizację rafinerii?