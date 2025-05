Komisarz UE Dan Jørgensen w Warszawie o unijnej energii

W Polsce komisarz UE bierze udział w nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. energii. Tydzień temu Komisja Europejska opublikowała propozycję całkowitego odrzucenia rosyjskich zasobów energetycznych, w tym LNG, ropy naftowej i paliwa jądrowego. Gotowy jest dokładny harmonogram działań i zadania dla poszczególnych krajów. Oficjalnie zostaną przedłożone członkom Wspólnoty w czerwcu. Ewentualny sprzeciw prorosyjskich rządów Węgier i Słowacji nie zatrzyma przegłosowania dokumentu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen od dawna opowiada się za całkowitym odrzuceniem rosyjskiego paliwa, wierząc, że UE nie powinna „być zależna od nieprzyjaznego mocarstwa w zaspokajaniu swoich potrzeb energetycznych”. UE już zmniejszyła import gazu z Rosji z 45 proc. do 18 proc. (rosyjski gaz rurociągowy stanowił w 2024 r około 7,3 proc. całkowitego gazowego importu Unii. Odbierały go dwa kraje - Węgry i Słowacja.

W pierwszym kwartale 2025 r. UE importowała z Rosji 16 proc. zakupionego za granicą LNG. Najwięcej dostarczają gazu skroplonego Europie koncerny z USA.

Włoski koncern Eni: Trudno się rozstać z surowcami z Rosji

Niektórym unijnym koncernom trudno rozstać się z rosyjskimi surowcami. Włoski koncern Eni - od ponad 60 lat kupujący rosyjski gaz, który oficjalnie rozstał się z Gazpromem po agresji Rosji na Ukrainę, w 2024 r. kontynuował zakupy rosyjskiego surowca. Nie trafiał on jednak na włoski rynek, ale do Turcji, ustalił Reuters. Agencja podkreśla, że ​​mimo zaprzestania dostaw do krajów UE, Eni utrzymało kontakty biznesowe z rosyjskim eksporterem.

W pisemnej odpowiedzi na zapytanie jednego z akcjonariuszy, Eni wskazało, że w 2024 r. największym dostawcą gazu dla spółki była Algieria, przed Norwegią i Rosją. Według udostępnionych danych gaz rosyjski stanowił 12 proc. całkowitej ilości dostaw, co odpowiada 6,2 mld m3. Całość została przesłana do Turcji rurociągiem Niebieski Potok. W swoim rocznym raporcie, opublikowanym miesiąc wcześniej, Eni wspomniało o zakupie rosyjskiego gazu, jednak wówczas nie sprecyzowano, kto jest końcowym odbiorcą.