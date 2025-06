Komisja planuje zaproponować zakaz importu, korzystając z podstawy prawnej, która umożliwiłaby jego przyjęcie wzmocnioną większością głosów krajów i większością głosów Parlamentu Europejskiego. Wzmocniona większość wymaga poparcia 15 lub więcej z 27 członków UE, reprezentujących co najmniej 65 proc. populacji UE.

Lars Aagaard, duński minister klimatu i energii, powiedział dziennikarzom w poniedziałek, że duńska prezydencja podejmie wysiłki, aby „osiągnąć polityczną akceptację tak szybko, jak to możliwe”, dodając: „Jeśli uda nam się sfinalizować przed Nowym Rokiem, myślę, że wykonaliśmy ogromną pracę”.

Rosyjska zależność u schyłku

Od 2021 roku UE znacznie ograniczyła import energii z Rosji. Import rosyjskiego gazu spadł z 45 proc. w 2021 r. do 19 proc. w 2024 r., a prognozy mówią o spadku do 13 proc. w 2025 r. Import ropy naftowej z Rosji spadł z 27 proc. w 2022 r. do 3 proc. w 2024 r.

Przypomnijmy, że 6 maja 2025 r. KE ogłosiła mapę drogową, w której zaproponowała działania mające doprowadzić do pełnego odejścia UE od importu surowców energetycznych z Rosji. Według planu UE kraje unijne miałyby w skoordynowany, bezpieczny i stopniowy sposób do końca 2027 r. zakończyć kupowanie z tego państwa ropy, gazu i uranu. Miałoby to nastąpić m.in. dzięki zakazowi zawierania kontraktów spotowych i nowych umów na gaz rosyjski od końca 2025 r. oraz importu tego surowca w ramach kontraktów długoterminowych od końca 2027 r., zakazowi przedłużania kontraktów na rosyjski uran surowy, wzbogacony i materiały jądrowe oraz podpisywania nowych, a także wdrożeniu instrumentów handlowych ograniczających opłacalność importu z Rosji. Propozycja KE zakłada finalizację odchodzenia od importu rosyjskiej ropy przez wciąż sprowadzające ją państwa (Słowację i Węgry) do końca 2027 r. i zwiększeniu efektywności sankcji.