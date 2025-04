Ropa wkroczyła w pandemię. Cena najniższa od blisko pół dekady

Po otwarciu handlu rano w środę kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 2,77 proc. do 61,08 dolarów za baryłkę. Amerykańską marka WTI straciła jeszcze więcej - 3,05 proc. i kosztowała już 57,76 dolarów za baryłkę. Są to najniższe poziomy cenowe od lutego 2021 r.

Reklama

Rosyjska ropa po 49 dolarów?

Ale na tym się nie spończyło. Po ogłoszeniu nowych chińskich ceł zaporowych na amerykańskie towary ropa zapikowała do dna. Kontrakty terminowe na czerwiec spadły o ponad 6 proc. do 58,57 dol/baryłka. Kontrakty na ropę amerykańską potaniały do ​​55,38 dol. za baryłkę w szczytowym momencie wyprzedaży i ustanowiły również minima z ostatnich 50 miesięcy.

Według Reutersa rosyjska ropa Urals pod koniec ubiegłego tygodnia kosztowała 52 dolary za baryłkę, a teraz prawdopodobnie jest warta mniej niż 50 dolarów, biorąc pod uwagę zniżki (13-14 dol.), które rosyjskie koncerny dawały w ostatnich tygodniach, by przyciągnąć kupujących.

Od początku kwietnia ceny ropy spadły już o 24 proc., a jeśli ten trend się utrzyma, to ten miesiąc będzie najgorszym dla rynku naftowego od początku pandemii w 2020 roku.