Pożegnanie z ropą nie nastąpi tak szybko

Goldman Sachs Research prognozuje, że w scenariuszu bazowym popyt na ropę osiągnie szczyt na poziomie 110 mln baryłek dziennie do 2034 roku, a w scenariuszu, w którym elektromobilność będzie postępować wolniej, popyt może nadal rosnąć do 113 milionów baryłek dziennie do 2040 roku. I o ile popyt na benzynę samochodową osiągnie szczyt około 2028 roku, to wciąż rosnąć będzie konsumpcja paliw lotniczych oraz produktów petrochemicznych. - Wzrost popytu na petrochemię może z nawiązką zrekompensować spadek popytu na benzynę do 2040 r. – piszą analitycy.

Auta elektryczne przejmują rynki, ale nie gwałtownie

Ropa będzie wciąż istotna choćby ze względu na wolniejszy rozwój rynku elektromobilności. - Kraje europejskie ograniczyły subsydia, a konkurencja cenowa wywarła presję na zyski producentów samochodów, spowalniając inwestycje w pojazdy elektryczne na kontynencie. Problemy techniczne, przystępność cenowa, infrastruktura ładowania, wartość odsprzedaży i niepewność polityczna związana z wyborami w USA i Europie przyczyniają się do powolnego rozwoju sprzedaży pojazdów elektrycznych – pisze Goldman Sachs. Choć ostatecznie zapotrzebowanie na benzynę będzie spadać. Nawet w Indiach coraz popularniejsze stają się elektryczne napędy. Jednoślady odpowiadają za około połowę zużycia benzyny w tym kraju. Elektryfikacja w tym segmencie rynku postępuje bardzo szybko. Nie mówiąc już o Chinach, gdzie w ostatnich miesiącach sprzedawało się więcej samochodów elektrycznych i hybrydowych niż pojazdów spalinowych.

Nawet gdy jednak popyt na benzynę będzie słabł, zwiększone zapotrzebowanie na olej napędowy utrzyma się dłużej ze względu na specyfikę samochodów ciężarowych, które są trudniejsze do zelektryfikowania niż pojazdy osobowe. Akumulatory w tym przypadku są wciąż zbyt duże, zbyt ciężkie i zbyt drogie, by firmy decydowały się wymieniać flotę pojazdów spalinowych na elektryczną. Goldman Sachs szacuje, że szczyt popytu na diesla nastąpi w okolicach 2034 r. Jednocześnie analitycy zauważają, że w końcówce lat 30. z olejem napędowym może zacząć konkurować wodór. Z kolei szczyt zapotrzebowania na paliwo lotnicze może nastąpić w 2040 roku.

Również Goldman Sachs uważa, że dalsze spowalnianie inwestycji w wydobycie ropy może finalnie przełożyć się na niedobory surowca na rynkach w średnim terminie.

Jaka przyszłość ropy? „Za dużo czarnowidztwa”

Sekretarz generalny OPEC Haitham al-Ghais uważa, że wzrost światowej gospodarki będzie sprzyjał rynkom ropy. Zaznaczał, że za dużo jest czarnowidztwa.