Trwa węgiersko-słowacko-ukraińska saga z tranzytem rosyjskiej ropy. Słowacja i Węgry alarmowały, że zagrożone jest ich bezpieczeństwo energetyczne, bo Ukraińcy blokują transport ropy od Łukoila. Zwrócili się o interwencję do Komisji Europejskiej, argumentując, że Ukraina, jako kandydat do Unii Europejskiej nie ma prawa na takie posunięcia. I to był wielki błąd.

Komisja Europejska uznała, że to bezpieczeństwo nie jest zagrożone

Niespodziewanie Chorwaci zaoferowali przesłanie ropy rurociągiem JANAF, który ma wolne moce przesyłowe i dojście do surowca z innych kierunków, niż rosyjski. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis zalecił także Węgrom i Słowakom by bardziej skutecznie poszukali możliwości dywersyfikacji dostaw, do czego rządy w Budapeszcie i Bratysławie zobowiązały się jeszcze w 2022 roku, kiedy czasowo, razem z Czechami zostali wyłączeni spod unijnego embarga. Powodem były kłopoty ze sprowadzaniem ropy drogą morską, ponieważ te trzy kraje nie mają dostępu do morza.

Ale Węgrzy od Chorwatów ropy nie chcą, bo jest droższa od rosyjskiej

— Chorwacja po prostu nie jest wiarygodna jako dostawca ropy. Tranzyt ropy przez Chorwację byłby dla nas 5-krotnie droższy, niż jest to w przypadku ropy z Rosji — mówił węgierskim mediom węgierski minister spraw zagranicznych, Peter Szijjarto . Chorwaci są oburzeni. — Z politycznego punktu widzenia jest to dla nas obraźliwe. I nie oczekiwaliśmy tego ze strony kraju, na którego niewyszukane uwagi wcześniej odpowiadaliśmy z wielką cierpliwością i umiarkowaniem — zareagował chorwacki szef dyplomacji, Grlic Radman said. Slovakia. Co ciekawe należąca do węgierskiego Mola rafineria Słovnaftu już i tak jest zasilana za pośrednictwem JANAFU. Słowacy starali się w ostatni piątek jeszcze wspierać Węgrów