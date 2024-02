Czym była Przyjaźń

Jak wszystko co sowieckie, projekt budowy ropociągu z Syberii do wschodniej Europy musiał być „naj". Tak więc Przyjaźń to największy ropociąg na świecie. Jego całkowita długość to około 5200 km, a przepustowość 2 mln baryłek dziennie.

Trasa biegła z Rosji na Białoruś, gdzie rura rozgałęziała się na dwie nitki: północną (Białoruś, Polska i Niemcy) i południową (Ukraina, Czechy, Słowacja i Węgry). Oficjalna ceremonia uruchomienia odbyła się 15 października 1964 r.

Wojna wywołana przez Kreml zakończyła pracę wielu rosyjskich instalacji na terenie Unii w tym największego ropociągu.

W listopadzie 2022 roku Ukraina podniosła opłaty za tranzyt rosyjskiej ropy ropociągiem Przyjaźń.

21 marca 2023 roku Rosja ogłosiła, że „ataki ukraińskich dronów” uniemożliwiają płynną pracę ropociągu Przyjaźń.

17 czerwca 2023 roku Rosja poinformowała o nocnym ataku Sił Zbrojnych Ukrainy na ropociąg Przyjaźń. Wszystkie trzy drony zostały rzekomo zestrzelone przez obronę powietrzną obwodu briańskiego.

27 maja 2023 roku w obwodzie twerskim dwa drony zaatakowały stację rafinerii ropy naftowej ropociągu Przyjaźń.

W sierpniu Polska wstrzymała tłoczenie w kierunku Niemiec.

Polska i Niemcy nie odbierają już rosyjskiej ropy. Władze Niemiec znacjonalizowały rafinerię Rosneftu w Schwedt, połączoną z rurociągiem. Większość ropy importują z Arabii Saudyjskiej przez polskie porty. Czeskie władze zapowiedziały, że do 2025 roku także zaprzestaną zakupów.