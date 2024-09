Wyhamowania tempa obniżek na stacjach paliw w Polsce spodziewa się w najbliższym czasie Urszula Cieślak, analityk firmy Reflex. – Na koniec tego tygodnia ceny benzyny Pb95 i diesla mogą okazać się nawet o 10 gr niższe niż odnotowane w ostatni piątek. Dalsze spadki będą jednak mniejsze niż dotychczas lub nawet ich nie będzie, gdyż w hurcie paliwa już nie tanieją i tym samym nie ma za bardzo miejsca na dalsze obniżki w detalu – mówi Cieślak. W jej ocenie dalsze niewielkie spadki na stacjach będą możliwe pod warunkiem, że w hurcie nie będzie drożej niż obecnie. Nie spodziewa się jednak, aby w najbliższym czasie kierowcy płacili średnio mniej niż 6 zł za litr. Zauważa, że już dziś ceny paliw należy uznać za bardzo atrakcyjne, gdyż Polacy za minimalne krajowe wynagrodzenie mogą kupić największą ich ilość w historii.

Niskie ceny ropy i paliw mają pozytywny wpływ na gospodarkę

We wtorek i środę kurs ropy Brent spadał chwilami poniżej psychologicznej bariery 70 dol. za baryłkę (jeszcze sierpniu przekraczał 80 dol.). W ocenie analityków jest nadzieja, że jeszcze zmaleje. – W najbliższych miesiącach kurs ropy powinien być dość niski, bo w przedziale 60–70 dol. Nie oznacza to jednak, że od razu znajdzie to odzwierciedlenie w cenach paliw, gdyż na te wpływ mają również kursy walut oraz koszty produkcji i transportu, które również potrafią w czasie ulegać istotnym zmianom – zauważa Bogucki.

Co do zasady niskie ceny ropy i paliw mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę. – Wskutek spadku cen paliw krótkoterminowo możemy odchylić się lekko w dół od bazowego scenariusza inflacji – mówi Petka-Zagajewska, dyrektor biura analiz makroekonomicznych PKO BP. Nie należy jednak oczekiwać tąpnięcia cen. Jako że w koszyku inflacyjnym GUS paliwa zajmują około 6 proc., spadek cen paliw np. o 5 proc. odjąłby z inflacji około 0,3 pkt proc. Obniżyłby odczyt inflacji na koniec roku np. z 4,8 proc. (prognoza PKO BP) do 4,5 proc. Skromny potencjał antyinflacyjny widzi w spadkach cen ropy także Agata Filipowicz-Rybicka, główny ekonomista i dyrektor działu analiz makroekonomicznych Alior Banku. – Wpływ będzie zależny od skali spadku cen surowca, szacujemy go w przyszłym roku na ok. -0,1 do -0,2 pkt proc. – komentuje.

Spadki cen paliw nie są dobrą informacją dla firm zajmujących się ich produkcją i handlem. Przede wszystkim oznaczają zniżkę marż w ujęciu wartościowym. Z kolei taniejąca ropa to mniejszy zarobek dla przedsiębiorstw zajmujących się jej wydobyciem. W tym kontekście powodów do zadowolenia nie może mieć zwłaszcza grupa Orlen.