W III kwartale kluczowy dla grupy Orlen wskaźnik, czyli EBITDA LIFO (przed odpisami), wyniósł 8,89 mld zł i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadł o 6,6 proc. To przede wszystkim efekt spadku marż na wydobyciu i obrocie gazem ziemnym, zniwelowanego przez wzrost wolumenu sprzedanych produktów i zwyżkę marży rafineryjnej.
Jeszcze mocniej niż EBITDA LIFO, gdyż o 10,2 proc., zmalały przychody (do 61 mld zł). Przyczyniły się do tego głównie spadki notowań ropy naftowej, gazu i produktów petrochemicznych, ograniczone wzrostem wolumenów sprzedaży i wyższymi notowaniami produktów rafineryjnych.
Latem płocki koncern ogromny wzrost zanotował za to pod względem wyniku netto. Czysty zarobek grupy osiągnął 2,16 mld zł, wobec 188 mln zł wypracowanych rok wcześniej.
„Bardzo dobre wyniki III kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu. Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 100 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500” – komentuje wyniki grupy w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.
Tradycyjnie już największe zyski zapewnił grupie biznes określany przez płocką spółkę jako upstream&supply. Utrzymał swoje kluczowe znaczenie pomimo tego, że w ujęciu rok do roku zysk EBITDA LIFO zmalał tu o połowę (do 3,3 mld zł). Pogorszenie wyniku było przede wszystkim konsekwencją spadku cen, po jakich sprzedawano w hurcie gaz ziemny. Zmalały też zyski z wydobycia gazu i ropy w Norwegii i Polsce. W tej sytuacji niewiele pomógł wzrost produkcji błękitnego paliwa (o 5 proc.) i wolumenu jego sprzedaży w hurcie (o 13 proc.).
Duży wzrost zysku EBITDA LIFO zanotowano z kolei w biznesie downstream (do 2,43 mld zł). To w szczególności rezultat wysokiego przerobu ropy w rafineriach koncernu, wspartego wzrostem hurtowej sprzedaży paliw. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe w obszarze petrochemii.
Kolejny wzrostowy biznes to energetyka, która wypracowała 2,24 mld zł zysku EBITDA LIFO. Do poprawy w tym obszarze przyczyniła się zwiększona dystrybucja gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 43 proc. z odnawialnych źródeł.
Lepiej było też w czwartym wyodrębnionym przez Orlen biznesie, określanym jako consumers&products. W jego ramach grupa zwiększyła sprzedaż detaliczną do odbiorców końcowych gazu (o 5 proc.) i energii elektrycznej (o 2 proc.). Zmalała z kolei sprzedaż detaliczna paliw (o 2 proc.).
Orlen chwali się najwyższymi w historii koncernu inwestycjami. Po trzech kwartałach ich wartość wyniosła już 21,1 mld zł. Z tej kwoty po ponad 6 mld zł przeznaczono na rozwój trzech biznesów zapewniających grupie największe zyski. Szczególną uwagę zarząd spółki zdaje się jednak zwracać na energetykę.
„Na początku roku obiecaliśmy, że zmienimy polską energetykę w wielki plac budowy. Efekty już widać. Po trzech kwartałach nasze wydatki na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski były historycznie najwyższe” – informuje Fąfara. Przypomina, że koncern wszedł w kluczowy etap budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. W jego ramach zainstalowano kolejne turbiny, w tym te, z gondolami wyprodukowanymi w Polsce. Ponadto zmodernizowano 11 tys. km sieci energetycznej i przyłączono do niej niemal 20 tys. nowych odbiorców.
Duże wydatki czynione są na wzrost wydobycia gazu i ropy w Norwegii. W tym kontekście Orlen przypomina o odkryciu złoża Omega Alfa, o zasobach sięgających 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Ponadto kupiono udziały w złożu Tommeliten Gamm, które zwiększyło zasoby ropy koncernu o 6 mln baryłek. Wreszcie innowacyjne rozwiązania techniczne na złożu Ormen Lange pozwoliły pozyskać dodatkowe 500 mln m sześc. gazu, a wydobycie ze złoża Andvare ma zapewnić grupie kolejne 300 mln m sześc. błękitnego paliwa.
