„Bardzo dobre wyniki III kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu. Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 100 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500” – komentuje wyniki grupy w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Zyski Orlenu spadły jedynie w biznesie obejmującym wydobycie gazu i ropy

Tradycyjnie już największe zyski zapewnił grupie biznes określany przez płocką spółkę jako upstream&supply. Utrzymał swoje kluczowe znaczenie pomimo tego, że w ujęciu rok do roku zysk EBITDA LIFO zmalał tu o połowę (do 3,3 mld zł). Pogorszenie wyniku było przede wszystkim konsekwencją spadku cen, po jakich sprzedawano w hurcie gaz ziemny. Zmalały też zyski z wydobycia gazu i ropy w Norwegii i Polsce. W tej sytuacji niewiele pomógł wzrost produkcji błękitnego paliwa (o 5 proc.) i wolumenu jego sprzedaży w hurcie (o 13 proc.).

Duży wzrost zysku EBITDA LIFO zanotowano z kolei w biznesie downstream (do 2,43 mld zł). To w szczególności rezultat wysokiego przerobu ropy w rafineriach koncernu, wspartego wzrostem hurtowej sprzedaży paliw. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe w obszarze petrochemii.

Kolejny wzrostowy biznes to energetyka, która wypracowała 2,24 mld zł zysku EBITDA LIFO. Do poprawy w tym obszarze przyczyniła się zwiększona dystrybucja gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 43 proc. z odnawialnych źródeł.

Lepiej było też w czwartym wyodrębnionym przez Orlen biznesie, określanym jako consumers&products. W jego ramach grupa zwiększyła sprzedaż detaliczną do odbiorców końcowych gazu (o 5 proc.) i energii elektrycznej (o 2 proc.). Zmalała z kolei sprzedaż detaliczna paliw (o 2 proc.).

Orlen przeznacza na inwestycje najwyższe w swojej historii kwoty

Orlen chwali się najwyższymi w historii koncernu inwestycjami. Po trzech kwartałach ich wartość wyniosła już 21,1 mld zł. Z tej kwoty po ponad 6 mld zł przeznaczono na rozwój trzech biznesów zapewniających grupie największe zyski. Szczególną uwagę zarząd spółki zdaje się jednak zwracać na energetykę.