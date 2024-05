- Ceny detaliczne paliw co do zasady spadają, bo z jednej strony na międzynarodowych rynkach na dość stabilnym poziomie utrzymują się notowania ropy i produktów ropopochodnych, a z drugiej silna złotówka względem dolara powoduje, że tanieje import - twierdzi Maziak. Zauważa, że Polska szczególnie dużo sprowadza LPG, co w obecnej sytuacji działa na korzyść kierowców tankujących to paliwo. Chodzi nie tylko o korzystny dla importerów kurs dolara, ale ciągle wysokie dostawy taniego produktu ze Wschodu. Sytuacja prawdopodobnie się zmieni dopiero pod koniec roku, gdy zacznie obowiązywać embargo na LPG sprowadzane z Rosji.

Paliwo najtaniej w woj. warmińsko-mazurskim

Z danych e-petrol.pl wynika, że obecnie średnie ceny trzech kluczowych paliw najniższe są w woj. warmińsko-mazurskim. Diesel kosztuje tam 6,47 zł za litr, benzyna Pb95 kosztuje 6,46 zł, a autogaz jedynie 2,65 zł. Na drugim biegunie jest woj. dolnośląskie w odniesieniu do oleju napędowego (kosztuje tam 6,64 zł), woj. kujawsko-pomorskie jeśli wziąć pod uwagę koszty zakupu benzyny Pb95 (6,69 zł) oraz woj. dolnośląskie i zachodniopomorskie w kategorii autogazu (2,84 zł).

Dla kierowców wybierających się na dalsze wojaże interesujące są ceny poza granicami naszego kraju. I tak posiadacze aut na olej napędowy taniej niż w Polsce zatankują obecnie w Turcji (5,07 zł), Bułgarii (5,79 zł), Chorwacji (5,88 zł), na Litwie (6,17 zł), w Rumunii (6,18 zł), Słowenii (6,22 zł) oraz w Luksemburgu, Hiszpanii, Szwecji, Czechach i na Słowacji. Drożej jest za to m.in. w Niemczech (7,05 zł).

Znacznie mniej krajów niż Polska oferuję tańszą benzynę Pb95. Są wśród nich: Turcja (5,37 zł), Bułgaria (5,82 zł), Rumunia (6,21 zł), Chorwacja (6,34 zł), Słowenia (6,39 zł) i Litwa (6,57 zł). Drożej jest już m.in. w Czechach (6,84 zł), na Słowacji (7,05 zł) i w Niemczech (7,68 zł).