Duńczycy zakotwiczyli w Polsce na dłużej. Przejmują kolejny wiatrowy biznes

Vestas przejął fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dotychczas należała ona do LM Wind Power należącej do amerykańskiej GE Vernova.

Publikacja: 05.09.2025 11:32

Foto: Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

To efekt umowy podpisanej 15 maja 2025 r. oraz pomyślnego zakończenia wszystkich niezbędnych procedur regulacyjnych. Fabryka została uruchomiona w 2009 r., a następnie rozbudowana w 2017 r. Będzie nadal dostarczać łopaty do lądowych turbin wiatrowych Vestas, w tym dla turbiny V172 o mocy 7,2 MW.

Miejsca pracy utrzymane 

Około 400 dotychczasowych pracowników LM Wind Power pozostanie na swoich dotychczasowych miejscach pracy, co zwiększa liczbę pracowników Vestas w Polsce do prawie 2000 osób. Vestas prowadzi również fabrykę montażową w Szczecinie, w której produkowane są piasty i gondole dla morskiej turbiny wiatrowej V236 o mocy 15,0 MW. „Razem obie lokalizacje wzmacniają zdolność Vestas do obsługi zarówno rynków lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej w Europie oraz na świecie. Firma mocno wierzy w potencjał polskiego rynku i pozostaje zaangażowana w inwestycje w lokalną produkcję oraz rozwój talentów, aby wspierać regionalne ambicje energetyczne” – czytamy w komunikacie firmy.

Jak wynika z danych Fundacji Wind Industry Hub i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), w przypadku lądowej energetyki wiatrowej local content, czyli udział polskich dostawców, wynosi już 55-65 proc.

Poprawa nastrojów w Vestasie

W sierpniu Vestas pokazał wyniki finansowe za II kw. tego roku. Zysk operacyjny przed zdarzeniami jednorazowymi za okres kwiecień–czerwiec wyniósł 57 mln euro (66,56 mln dol.). Jest to wynik niższy od 89 mln euro oczekiwanych przez analityków, ale lepszy niż przed rokiem, kiedy spółka odnotowała straty w analogicznym okresie 2024 r.

Firma poinformowała, że ryzyko wynikające z taryf i zmian w polityce USA w zakresie odnawialnych źródeł energii zostało zrównoważone przez dobrą dynamikę zamówień w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także przez lokalną produkcję i możliwość przerzucenia kosztów.

Liczba zamówień firmy na nowe turbiny wiatrowe spadła w drugim kwartale w ujęciu rok do roku o 44 proc. do 2009 MW, ale i tak jest to wynik lepszy od średniej prognozowanej przez analityków na poziomie 1860 MW.

Źródło: rp.pl

Firmy Energetyka Energetyka zawodowa OZE Capital

Miejsca pracy utrzymane 

