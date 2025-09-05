Duńczycy zakotwiczyli w Polsce na dłużej. Przejmują kolejny wiatrowy biznes

To efekt umowy podpisanej 15 maja 2025 r. oraz pomyślnego zakończenia wszystkich niezbędnych procedur regulacyjnych. Fabryka została uruchomiona w 2009 r., a następnie rozbudowana w 2017 r. Będzie nadal dostarczać łopaty do lądowych turbin wiatrowych Vestas, w tym dla turbiny V172 o mocy 7,2 MW.

Miejsca pracy utrzymane

Około 400 dotychczasowych pracowników LM Wind Power pozostanie na swoich dotychczasowych miejscach pracy, co zwiększa liczbę pracowników Vestas w Polsce do prawie 2000 osób. Vestas prowadzi również fabrykę montażową w Szczecinie, w której produkowane są piasty i gondole dla morskiej turbiny wiatrowej V236 o mocy 15,0 MW. „Razem obie lokalizacje wzmacniają zdolność Vestas do obsługi zarówno rynków lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej w Europie oraz na świecie. Firma mocno wierzy w potencjał polskiego rynku i pozostaje zaangażowana w inwestycje w lokalną produkcję oraz rozwój talentów, aby wspierać regionalne ambicje energetyczne” – czytamy w komunikacie firmy.

Jak wynika z danych Fundacji Wind Industry Hub i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), w przypadku lądowej energetyki wiatrowej local content, czyli udział polskich dostawców, wynosi już 55-65 proc.