A plany Donalda Trumpa wobec amerykańskiej branży naftowej są następujące: firmy mają szybko wyciągnąć z zapaści wenezuelski przemysł naftowy i wydobywać miliony baryłek ropy, na czym skorzystają nie tylko Stany Zjednoczone, lecz także wenezuelski naród, a nawet cały świat. Do tego jednak – zdaniem prezydenta – potrzebne jest co najmniej 100 mld dolarów inwestycji.

Wenezuelska ropa to wielka szansa i wielkie ryzyko

Z pierwszych reakcji na prezydenckie plany nie wynika jednak, by bogate amerykańskie firmy były gotowe na tak duże inwestycje. Darren Woods, prezes ExxonMobil – największego po saudyjskim Aramco koncernu naftowego na świecie – przyznał wprawdzie, że Wenezuela oferuje ogromne możliwości, ale wiążą się z nimi równie duże ryzyka, które musiałyby się znacząco zmniejszyć, aby Exxon miał tam wrócić.

– W przeszłości już dwukrotnie przejmowano naszą własność. Więc chyba łatwo sobie wyobrazić, że wejście tam po raz trzeci będzie wymagało zdecydowanych zmian. Dzisiaj ten kraj nie nadaje się do inwestowania – mówił Darren Woods w rozmowie z „New York Times”.

Ujawnił jednocześnie, że ExxonMobil jest gotowy wysłać do Wenezueli misję rozpoznawczą w ciągu najbliższych tygodni, pod warunkiem że jej członkowie wcześniej otrzymają gwarancje bezpieczeństwa. W podobnym tonie wypowiadali się również inni szefowie koncernów.

Gdy Donald Trump zaczął naciskać na swojego bliskiego współpracownika z branży naftowej, Harolda Hamma, także nie uzyskał jednoznacznej deklaracji gotowości do powrotu. – Ekscytuje mnie to jako badacza. Każdy z nas ma to we krwi. Ale wyzwania są ogromne – mówił Hamm.