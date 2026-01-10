Aktualizacja: 11.01.2026 00:22 Publikacja: 10.01.2026 13:42
Rafineria ropy naftowej należąca do państwowego przedsiębiorstwa Petroleos de Venezuela (PDVSA) w Maracaibo w stanie Zulia w Wenezueli
Foto: FEDERICO PARRA / AFP
Jak podają amerykańskie media, prezydent zapewniał przedstawicieli biznesu naftowego, że nie przewiduje kolejnych ataków zbrojnych na Wenezuelę. Chwalił wiceprezydentkę kraju, Delcy Rodríguez, informując jednocześnie, że amerykańskie lotniskowce – które nazwał „armadą” – pozostaną u wybrzeży tego państwa.
W spotkaniu z prezydentem wzięło udział 17 przedstawicieli amerykańskiej branży naftowej. Wśród nich znaleźli się reprezentanci firm: Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Trafigura, Vitol Americas, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy oraz Hilcorp. Dołączyli do nich także przedstawiciele hiszpańskiego Repsolu, włoskiego Eni oraz brytyjskiego Shella.
Towarzyszący prezydentowi członkowie administracji – wiceprezydent JD Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz sekretarz energii Chris Wright – przedstawili główne założenia planu przejęcia zarządzania wenezuelską ropą i nie ukrywali przekonania, że nowe władze w Caracas będą postępować zgodnie z poleceniami z Waszyngtonu.
Czytaj więcej
Waszyngton przygotował plan zapobieżenia pogrążeniu się Wenezueli w chaosie. Zgodnie z nim USA sp...
A plany Donalda Trumpa wobec amerykańskiej branży naftowej są następujące: firmy mają szybko wyciągnąć z zapaści wenezuelski przemysł naftowy i wydobywać miliony baryłek ropy, na czym skorzystają nie tylko Stany Zjednoczone, lecz także wenezuelski naród, a nawet cały świat. Do tego jednak – zdaniem prezydenta – potrzebne jest co najmniej 100 mld dolarów inwestycji.
Z pierwszych reakcji na prezydenckie plany nie wynika jednak, by bogate amerykańskie firmy były gotowe na tak duże inwestycje. Darren Woods, prezes ExxonMobil – największego po saudyjskim Aramco koncernu naftowego na świecie – przyznał wprawdzie, że Wenezuela oferuje ogromne możliwości, ale wiążą się z nimi równie duże ryzyka, które musiałyby się znacząco zmniejszyć, aby Exxon miał tam wrócić.
– W przeszłości już dwukrotnie przejmowano naszą własność. Więc chyba łatwo sobie wyobrazić, że wejście tam po raz trzeci będzie wymagało zdecydowanych zmian. Dzisiaj ten kraj nie nadaje się do inwestowania – mówił Darren Woods w rozmowie z „New York Times”.
Czytaj więcej
Ceny ropy gatunków Brent i WTI spadały w środę rano po ponad 1 proc. Rynek reagował w ten sposób...
Ujawnił jednocześnie, że ExxonMobil jest gotowy wysłać do Wenezueli misję rozpoznawczą w ciągu najbliższych tygodni, pod warunkiem że jej członkowie wcześniej otrzymają gwarancje bezpieczeństwa. W podobnym tonie wypowiadali się również inni szefowie koncernów.
Gdy Donald Trump zaczął naciskać na swojego bliskiego współpracownika z branży naftowej, Harolda Hamma, także nie uzyskał jednoznacznej deklaracji gotowości do powrotu. – Ekscytuje mnie to jako badacza. Każdy z nas ma to we krwi. Ale wyzwania są ogromne – mówił Hamm.
W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie, że firmy, które zdecydują się na taki krok, powinny otrzymać od władz gwarancje finansowe jeszcze zanim podejmą decyzję o powrocie do Wenezueli lub zwiększeniu wydobycia w tym kraju. Nikt nie ukrywał też obaw o brak stabilizacji politycznej, podczas gdy inwestycje w branży naftowej są z natury długoterminowe i przynoszą zyski dopiero po latach.
Czytaj więcej
Wiele jest niepewności co do tego, jak się rozwinie sytuacja w Wenezueli. I kto nią będzie rządzi...
ExxonMobil i ConocoPhillips nadal nie są w stanie wyegzekwować od rządu w Caracas odszkodowań za straty poniesione podczas nacjonalizacji. – Nie jest tak, że firmy naftowe nie operują w regionach, gdzie nie ma ryzyka. Chodzi o to, że dziś nie jesteśmy w stanie tego ryzyka rzetelnie ocenić – mówiła Luisa Palacios, była szefowa Citgo Petroleum, amerykańskiej rafinerii należącej do wenezuelskiej państwowej spółki PDVSA.
Zdaniem sekretarza energii Chrisa Wrighta, gdyby któraś z firm zdecydowała się na szybki powrót do Wenezueli, wsparcia w formie kredytów i gwarancji finansowych mógłby udzielić U.S. Export-Import Bank – federalna agencja zapewniająca finansowanie transakcji w sytuacjach utrudnionego dostępu do prywatnego kapitału.
Jednocześnie Donald Trump nie ukrywał, że to Stany Zjednoczone będą decydować, kto zostanie dopuszczony do wenezuelskiej ropy. – Muszą zwracać się bezpośrednio do nas, a nie do Wenezueli. Nie chcemy, żeby robili biznes z Wenezuelą – mówił prezydent.
Zapowiedział również, że Waszyngton przygotowuje się do selektywnego znoszenia sankcji, które dotąd ograniczały możliwości eksportu wenezuelskiej ropy. Dodał, że wszystko odbywa się w koordynacji z rządem przejściowym i wiceprezydentką Delcy Rodríguez, zaznaczając jednak, że ta koordynacja w żadnym stopniu nie dotyczy samej sprzedaży ropy, która pozostaje w gestii Amerykanów.
Czytaj więcej
Bank Rosji podnosząc bazową stopę do 21 proc., pozostawił w tyle banki centralne Mozambiku, Liber...
Te wpływy już zresztą są, ponieważ marynarka USA przejmuje kolejne tankowce z wenezuelską ropą, a pieniądze z jej sprzedaży trafiają na specjalne konto. – Naprawdę jesteśmy gotowi na biznes – mówił Donald Trump.
Na razie z wenezuelskich odwiertów płynie niespełna milion baryłek ropy dziennie. Chevron, który jako jedyny amerykański koncern jest obecnie aktywny na tym rynku, kontroluje około jednej czwartej tego wydobycia i zapowiedział, że spróbuje je zwiększyć, wykorzystując dostępne moce.
Eksport wenezuelskiej ropy
Foto: PAP/Reuters
Hiszpański Repsol, którego obecność w Wenezueli ma obecnie charakter marginalny, wydobywa około 45 tys. baryłek dziennie i zapowiada plany potrojenia tej wielkości w ciągu najbliższych kilku lat – pod warunkiem stworzenia odpowiednich warunków. Aktywność na rynku wenezuelskim zapowiadają także firmy poszukiwawcze.
– Wszyscy próbowali być tak ugrzecznieni i wspierający, jak to tylko możliwe. Ale bez konkretnych deklaracji finansowych – oceniał wyniki spotkania David Goldwyn, prezes Global Strategies, firmy konsultingowej z sektora energetycznego.
Czytaj więcej
Obalenie Nicolasa Maduro przez Amerykanów może kosztować Rosję miliardy dolarów zainwestowane w n...
Rystad Energy szacuje, że gdyby produkcja ropy w Wenezueli miała się potroić do 2040 roku, konieczne byłyby nakłady rzędu co najmniej 8–9 mld dolarów rocznie.
Claudio Galimberti, główny ekonomista Rystad, uważa, że warunkiem powrotu amerykańskich koncernów są subsydia oraz stabilizacja polityczna. – W tej sytuacji Amerykanie nie mają co oczekiwać, że ceny paliw będą szybko spadać. I nie usłyszymy o wielkich planach powrotów, dopóki sytuacja polityczna w Wenezueli nie ustabilizuje się całkowicie. A dziś nikt nie wie, kiedy mogłoby to nastąpić – podkreślał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zdaniem prezydenta Trumpa to przede wszystkim amerykańskie koncerny mają ponownie rozkręcić wart miliardy dolaró...
Plan Donalda Trumpa dotyczący zaangażowania amerykańskich koncernów w naftowy przemysł Wenezueli nie wzbudził en...
Marynarka Wojenna USA „jest w trakcie przejmowania” tankowca Olina u wybrzeży Trynidadu i Tobago. To już piąty t...
Miniony rok był drugim z najlepszych od dekady pod względem poszukiwań od dekady na Norweskim Szelfie Kontynenta...
Donald Trump pochwalił się przed światem, że zajęty przez Amerykanów tankowiec rosyjskiej floty cieni został roz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas