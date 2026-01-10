Trump zapewniał podczas spotkania, że Stany Zjednoczone zagwarantują bezpieczeństwo fizyczne i finansowe firmom naftowym inwestującym w Wenezueli. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

W piątek rano sekretarz energii Chris Wright powiedział w wywiadzie dla Fox News, jeszcze przed rozmowami w Białym Domu, że istnieje „realna możliwość”, iż Stany Zjednoczone wykorzystają Bank Eksportu i Importu do finansowania dużych projektów naftowych w Wenezueli. Mogłoby to zmniejszyć ryzyko finansowe dla firm, które zdecydują się tam zainwestować.

Grupa wsparcia Trumpa

Sceptycyzm największych graczy, którzy domagali się od Trumpa konkretów, równoważyło zachowanie kilku mniejszych, niezależnych inwestorów wspieranych przez fundusze private equity, w tym osób powiązanych z Kolorado – stanem, w którym mieszka sekretarz energii Chris Wright. Wielu z tych dyrektorów chwaliło Trumpa za jego politykę wobec Wenezueli i oświadczyło, że „są gotowi inwestować w tym kraju i sprzedawać jego ropę” – pisze Reuters.

Na ile mają oni świadomość dramatycznie złej sytuacji wenezuelskiej gospodarki, skali potrzebnych inwestycji, chaosu legislacyjnego i instytucjonalnego, a na ile znaleźli się w Białym Domu jedynie po to, by poprzeć Trumpa – okaże się wkrótce. Kluczowe będzie to, kiedy i czy w ogóle za deklaracjami pójdą konkretne działania.

Reuters przypomina, że w 2007 r. ówczesne władze Wenezueli, na czele z lewicowym prezydentem Hugo Chávezem, zmusiły zagraniczne firmy do przekazania kontrolnych udziałów w spółkach joint venture państwowej spółce PDVSA. ExxonMobil wraz z ConocoPhillips odmówiły podporządkowania się tym decyzjom, opuściły kraj i skierowały sprawy do międzynarodowych trybunałów.