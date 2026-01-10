Reklama

Zdaniem prezydenta Trumpa to przede wszystkim amerykańskie koncerny mają ponownie rozkręcić wart miliardy dolarów biznes wokół wenezuelskiej ropy. Te jednak jak dotąd podchodzą do tego ostrożnie. Teraz gotowość do szeroko zakrojonych inwestycji deklaruje hiszpański Repsol.

Publikacja: 10.01.2026 17:41

Największy hiszpański koncern naftowy chce inwestować w Wenezueli

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Urszula Lesman

Największy hiszpański koncern naftowo-gazowy Repsol podczas spotkania menedżerów branży naftowej z prezydentem USA Donaldem Trumpem zadeklarował chęć inwestowania w Wenezueli. – Jesteśmy gotowi zwiększyć inwestycje w Wenezueli i potroić tam produkcję w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat – powiedział prezes Repsolu Josu Jon Imaz w Białym Domu.

Obecną dzienną produkcję Repsolu w Wenezueli menedżer określił na 45 tys. baryłek. Repsol prowadzi działalność w Wenezueli wspólnie z włoskim koncernem Eni.

Donald Trump, zaledwie kilka dni po atakach w Wenezueli, naciskał przede wszystkim na menedżerów amerykańskich koncernów naftowych, a także na przedstawicieli niektórych firm zagranicznych, takich jak Repsol i Eni, aby zaangażowali się w tym kraju Ameryki Południowej. Po spotkaniu mówił o porozumieniu, zgodnie z którym amerykańskie koncerny naftowe miałyby zainwestować w Wenezueli setki miliardów dolarów. Nie podał jednak szczegółów.

Na początku spotkania, gdy obecne były jeszcze media, prezes ExxonMobil Darren Woods stwierdził jednak, że obecne warunki prawne i gospodarcze w Wenezueli czynią inwestycje niemożliwymi.

Największe zasoby ropy na świecie, ale sektor w głębokiej zapaści

Wenezuela dysponuje – według szacunków – największymi na świecie zasobami ropy naftowej, wynoszącymi około 303 miliardy baryłek. Są to głównie ciężkie gatunki ropy, które można rafinować wyłącznie przy użyciu specjalistycznych technologii – kilka rafinerii na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA jest do tego przystosowanych. Mimo ogromnych zasobów sektor naftowy kraju od dziesięcioleci znajduje się w stanie głębokiej zapaści.

Odbudowa sektora – zdaniem ekspertów – potrwa lata i będzie wymagała inwestycji liczonych w miliardach dolarów.

Źródło: rp.pl

