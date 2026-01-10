Aktualizacja: 11.01.2026 00:27 Publikacja: 10.01.2026 17:41
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Największy hiszpański koncern naftowo-gazowy Repsol podczas spotkania menedżerów branży naftowej z prezydentem USA Donaldem Trumpem zadeklarował chęć inwestowania w Wenezueli. – Jesteśmy gotowi zwiększyć inwestycje w Wenezueli i potroić tam produkcję w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat – powiedział prezes Repsolu Josu Jon Imaz w Białym Domu.
Obecną dzienną produkcję Repsolu w Wenezueli menedżer określił na 45 tys. baryłek. Repsol prowadzi działalność w Wenezueli wspólnie z włoskim koncernem Eni.
Donald Trump, zaledwie kilka dni po atakach w Wenezueli, naciskał przede wszystkim na menedżerów amerykańskich koncernów naftowych, a także na przedstawicieli niektórych firm zagranicznych, takich jak Repsol i Eni, aby zaangażowali się w tym kraju Ameryki Południowej. Po spotkaniu mówił o porozumieniu, zgodnie z którym amerykańskie koncerny naftowe miałyby zainwestować w Wenezueli setki miliardów dolarów. Nie podał jednak szczegółów.
Czytaj więcej
Podczas spotkania z przedstawicielami największych firm naftowych z USA prezydent Trump naciskał...
Na początku spotkania, gdy obecne były jeszcze media, prezes ExxonMobil Darren Woods stwierdził jednak, że obecne warunki prawne i gospodarcze w Wenezueli czynią inwestycje niemożliwymi.
Wenezuela dysponuje – według szacunków – największymi na świecie zasobami ropy naftowej, wynoszącymi około 303 miliardy baryłek. Są to głównie ciężkie gatunki ropy, które można rafinować wyłącznie przy użyciu specjalistycznych technologii – kilka rafinerii na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA jest do tego przystosowanych. Mimo ogromnych zasobów sektor naftowy kraju od dziesięcioleci znajduje się w stanie głębokiej zapaści.
Odbudowa sektora – zdaniem ekspertów – potrwa lata i będzie wymagała inwestycji liczonych w miliardach dolarów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas spotkania z przedstawicielami największych firm naftowych z USA prezydent Trump naciskał na nich, by jak...
Plan Donalda Trumpa dotyczący zaangażowania amerykańskich koncernów w naftowy przemysł Wenezueli nie wzbudził en...
Marynarka Wojenna USA „jest w trakcie przejmowania” tankowca Olina u wybrzeży Trynidadu i Tobago. To już piąty t...
Miniony rok był drugim z najlepszych od dekady pod względem poszukiwań od dekady na Norweskim Szelfie Kontynenta...
Donald Trump pochwalił się przed światem, że zajęty przez Amerykanów tankowiec rosyjskiej floty cieni został roz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas