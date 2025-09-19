Aktualizacja: 19.09.2025 18:32 Publikacja: 19.09.2025 17:04
Foto: Adobe Stock
Nowe przepisy mają przyczynić się do skrócenia tych procesów, dzięki określeniu obszarów o największym potencjale do instalowania urządzeń odnawialnych źródeł energii. Poza ułatwieniami dla wiatraków na morzu, rząd chce umożliwić wyznaczanie konkretnych terenów, na których sytuowanie OZE będzie przyspieszone dzięki zwolnieniu z części procedur prawnych. Co do zasady mają to być obszary, gdzie instalacje OZE nie będą oddziaływały w znaczącym stopniu na środowisko. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na inwestycje.
Nowy projekt ustawy, który jest przedmiotem konsultacji branżowych od dobrych kilku miesięcy, ma ułatwić i poprawić konkurencyjność aukcji na nowe moce. Pierwsza aukcja na energię z polskich farm wiatrowych zaplanowana jest na koniec 2025 roku. Ułatwienia dotyczą np. możliwości złożenia oddzielnych ofert aukcyjnych dla dwóch morskich farm wiatrowych, które zlokalizowane są w granicach tego samego obszaru.
Czytaj więcej
Naszym zdaniem realizacja tych projektów będzie miała istotnie pozytywny wpływ zarówno na ceny en...
Zgodnie z ubiegłorocznym rozporządzeniem, ceny maksymalne na aukcjach OZE dla morskich farm wiatrowych będą zróżnicowane i będą zależeć od konkretnych obszarów oddalonych od brzegu, wyznaczonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Cena maksymalna nie jest ceną, po której prąd będzie sprzedawany. To cena maksymalna, od której aukcje się rozpoczynają. Dzięki mechanizmowi aukcyjnemu cena będzie niższa niż maksymalna. W przypadku II fazy budowy farm, maksymalna cena za prąd z morskich wiatraków, zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2024 roku, wynosiła 471,83 zł/MWh, a w 2025 roku URE wyznaczył ceny dla poszczególnych obszarów w przedziale od 485,71 zł/MWh do 512,32 zł/MWh.
Chodzi o tzw. drugą fazę rozwoju morskich farm wiatrowych, które mają powstać po 2030 r. Wiatraki, które mają powstać do końca lat 20., nie są objęte przedmiotem tego projektu ustawy.
Wspominane obszary dedykowane OZE zostaną wyznaczone w oparciu o obowiązujące założenia planistyczne. Pod uwagę brana będzie istniejąca infrastruktura energetyczna, obecność terenów przemysłowych charakteryzujących się największym zapotrzebowaniem na energię, a także odbiór społeczny w ramach konsultacji publicznych. Projekt umożliwi także udział mieszkańców gmin miejskich w spółdzielniach energetycznych. To forma współpracy lokalnej społeczności (mieszkańców, firm, samorządów), która służy wspólnemu wytwarzaniu i korzystaniu z energii odnawialnej, co prowadzi do obniżenia rachunków za energię. Projekt umożliwia także tworzenie miejskich spółdzielni energetycznych.
Nowe przepisy przewidują również poprawę warunków funkcjonowania prosumenta lokatorskiego. Pojawią się nowe możliwości wykorzystywania środków z nadwyżek energii. Prosument lokatorski to m.in. wspólnota mieszkaniowa, która posiada instalację fotowoltaiczną. Produkuje ona energię na potrzeby części wspólnych tej nieruchomości, a uzyskane środki z nadwyżek energii może przeznaczyć np. na remonty czy obniżenie opłat dla mieszkańców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe przepisy mają przyczynić się do skrócenia tych procesów, dzięki określeniu obszarów o największym potencjale do instalowania urządzeń odnawialnych źródeł energii. Poza ułatwieniami dla wiatraków na morzu, rząd chce umożliwić wyznaczanie konkretnych terenów, na których sytuowanie OZE będzie przyspieszone dzięki zwolnieniu z części procedur prawnych. Co do zasady mają to być obszary, gdzie instalacje OZE nie będą oddziaływały w znaczącym stopniu na środowisko. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na inwestycje.
Rząd chce zwiększyć udział krajowych firm w realizacji dużych inwestycji w Polsce. Premier Donald Tusk szczególn...
Naszym zdaniem realizacja tych projektów będzie miała istotnie pozytywny wpływ zarówno na ceny energii, jak i na...
Obóz Prezydenta Karola Nawrockiego szykuje projekt ustawy, który ma pozwolić na skrócenie czasu realizacji inwes...
Firma Ørsted pozwała w czwartek administrację Trumpa, twierdząc, że decyzja o zablokowaniu budowy niemal ukończo...
Vestas przejął fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dot...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas