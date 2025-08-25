Aktualizacja: 25.08.2025 15:27 Publikacja: 25.08.2025 12:11
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha
Foto: Hennadii Minchenko / NurPhoto via AFP
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha odpowiedział „po węgiersku” na wezwanie swojego węgierskiego odpowiednika Petera Szijjarto do zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną kraju.
„Odpowiem po węgiersku. Nie ma potrzeby mówić prezydentowi Ukrainy, co i kiedy ma robić i mówić. On jest prezydentem Ukrainy, a nie Węgier. Bezpieczeństwo energetyczne Węgier jest w waszych rękach. Dywersyfikujcie (dostawy energii – red.), tak jak robi to reszta Europy” – napisał Sybiha na swoim profilu na portalu społecznościowym X.
24 sierpnia, na konferencji prasowej w Kijowie, Zełenskiego zapytano, czy ostatnie ataki na ropociąg „Przyjaźń”, którym ropa jest dostarczana na Węgry, zwiększyły szanse Ukrainy na uchylenie weta Budapesztu w sprawie przystąpienia Kijowa do Unii Europejskiej. „Zawsze wspieraliśmy przyjaźń między Ukrainą a Węgrami, a teraz istnienie „Przyjaźni” zależy od stanowiska Węgier” – odpowiedział prezydent Ukrainy. Szijjarto uznał te słowa za groźby i oświadczył, że Budapeszt „zdecydowanie je odrzuca”.
Prorosyjski rząd Węgier sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Tłumaczy to brakiem „jasnych granic”, „funkcjonującej gospodarki” i „prawdziwej suwerenności”. Czyli tak jak wiele razy ogłszał rosyjski reżim. Przystąpienie do Unii Europejskiej może doprowadzić do „niekończącej się wojny”, powiedział premier Węgier Viktor Orbán.
Południowa odnoga rurociągu „Przyjaźń”, przebiegająca przez Ukrainę, to jedyny obecnie szlak dostaw rosyjskiej ropy na teren Unii. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Węgry trzykrotnie oskarżyły Ukrainę o atak na „Przyjaźń”; dwa razy doprowadziły one do wstrzymania tłoczenia ropy na Węgry i Słowację.
Jak informowała agencja Unian, zdjęcia satelitarne zarejestrowały zniszczenie stacji pomp w przepompowni granicznej Uniecza w rosyjskim obwodzie briańskim, co spowodowało zatrzymanie tłoczenia ropy. Zniszczeniu uległo również kilka mniejszych pomieszczeń technicznych i urządzeń procesowych. Rosyjska przepompownia Uniecza ma kluczowe znaczenie dla transportu rosyjskiej ropy z portu w Ust-Łudze, który odpowiada za znaczną część rosyjskiego eksportu surowca na Słowację i Węgry. Siły Zbrojne Ukrainy zapowiedziały, że będą kolejne ataki.
Na Słowacji „Przyjaźń” zasila jedyną rafinerię kraju firmy Slovnaft należącej do węgierskiego MOL. Eksperci międzynarodowi wiele razy podkreślali, że gdyby to nie węgierski państwowy koncern był właścicielem rafinerii, Słowacja już dawno nie kupowałaby rosyjskiej ropy, tak jak to zrobili odbiorcy surowca z nitki północnej.
Tłoczenie rosyjskiej ropy przez Białoruś do Polski i Niemiec zostało przerwane ponad rok temu, kiedy oba kraje zaprzestały importu rosyjskiego surowca. Teraz płynie tam jedynie ropa z Kazachstanu, kupowana przez Niemcy.
Teraz jednak Słowacja przyłączyła się do węgierskich gróźb wobec niszczonej od trzech lat przez Rosję Ukrainy.
„Rozumiemy, że Ukraina przeżywa trudne chwile, ale ta infrastruktura („Przyjaźń” – red.) jest dla nas bardzo ważna. Widzimy, że Ukraina szkodzi własnym interesom, ryzykując brak paliwa. Naszym interesem narodowym jest ochrona tych dostaw, dlatego też otwarcie komunikujemy się ze stroną ukraińską” – powiedział Juraj Blanar, szef MSZ Ukrainy – donosi TVnoviny.
Szef słowackiego MSZ dodał, że rafineria Slovnaft, która produkuje różne produkty z rosyjskiej ropy, obecnie dostarcza Ukrainie olej napędowy, co zaspokaja 10 proc. ukraińskiego zapotrzebowania. Jednak z powodu ataków na ropociąg „Przyjaźń” Ukraina „ryzykuje brak tego paliwa ze Słowacji”. Blanar dodał, że rozmawiał na ten temat ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.
Źródło: rp.pl
