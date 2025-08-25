Aktualizacja: 25.08.2025 14:29 Publikacja: 25.08.2025 13:30
Ukraińskie drony unieruchomiły produkcję co najmniej pięciu rosyjskich rafinerii
Foto: Bloomberg
Ukraiński wywiad poinformował, że rosyjskie firmy pilnie kupują ropę i paliwa na Białorusi, aby rozwiązać problem krajowych niedoborów. Białoruś produkuje je oczywiście z rosyjskiego surowca. Na razie ma dość zapasów, by podzielić się nimi z Rosją.
Jak zauważa CNN, jest to efekt skutecznych ataków Ukrainy na obiekty energetyczne w Rosji. Ukraina koncentruje swoje ataki na rafineriach, stacjach pomp i składach towarowych z paliwem, aby zatrzymać rosyjską machinę wojenną i zakłócić codzienne życie w Rosji. Termin nieprzypadkowo współgra ze żniwami i wakacjami, kiedy popyt na benzynę wśród rosyjskich kierowców i rolników jest największy. Według CNN, tylko w tym miesiącu ukraińskie drony zaatakowały co najmniej dziesięć kluczowych obiektów energetycznych w Federacji Rosyjskiej.
„Ta strategia wydaje się działać. Według ukraińskiego wywiadu, zaatakowane moce przerobowe rafinerii ropy naftowej wynoszą ponad 44 mln ton rocznie, co przekracza 10 proc. całych mocy przerobowych Rosji” – pisze CNN. Według źródeł ukraińskich (m.in. agencja Unian) celne uderzenia dronów wyłączyły z pracy 14-15 proc. rosyjskich mocy rafineryjnych. Jednym z celów była ogromna rafineria ropy naftowej Łukoil w Wołgogradzie, największa w południowej Rosji.
„CNN zidentyfikowała lokalizację kłębów dymu unoszących się z zakładu, który został zaatakowany wczesnym rankiem 14 sierpnia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło uszkodzenie zakładu, który został ponownie zaatakowany 19 sierpnia” – dodano w publikacji.
Na początku sierpnia Ukraina zaatakowała również dużą rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Jak poinformował Robert Browdi (pseudonim „Madiar”), dowódca Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, pożary wybuchły też w innej rafinerii ropy naftowej, w obwodzie rostowskim, zaledwie dwa dni po pierwszym ataku.
W związku z tymi wydarzeniami w kilku regionach Rosji i na okupowanym Krymie zabrakło benzyny. Analitycy rosyjscy uważają, że tysiące rosyjskich stacji benzynowych nie zostaną bez paliwa, ale zakłócenia w dostawach pogłębią wysoką inflację i doprowadzą do przedłużenia zakazu eksportu benzyn. Teraz obowiązuje on do końca września.
Czytaj więcej
Prorosyjski rząd Węgier oskarżył Ukrainę o atak na ważną stację dystrybucyjną naftociągu Przyjaźń...
Skutkiem spadku podaży już jest gwałtowny wzrost cen paliw w Rosji. Ceny hurtowe benzyn na giełdzie petersburskiej wzrosły w tym miesiącu o prawie 10 proc. i o około 50 proc. od początku roku.
„Znaczna część tego wzrostu uderza w konsumentów, zwłaszcza na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Analitycy nie spodziewają się poprawy sytuacji przez co najmniej miesiąc, mimo że pod koniec lipca rosyjski rząd wprowadził zakaz eksportu benzyny. To z kolei przyczyniło się do wzrostu eksportu ropy naftowej” – dodała CNN.
Siergiej Frołow, partner zarządzający firmy analitycznej NEFT Research, przyznał: „Nasza prognoza na razie jest niekorzystna – będziemy musieli poczekać co najmniej kolejny miesiąc na spadek cen”.
Rosyjskie wojsko ucierpiało jednak mniej, ponieważ zazwyczaj używa oleju napędowego.
Czytaj więcej
Ukraińskie władze oszacowały, że kolejny rok wojny z Rosją będzie kosztował co najmniej 120 mld d...
„Ukraińskie wojsko i służby wywiadowcze opracowały taktykę prowadzenia działań wojennych dalekiego zasięgu z wykorzystaniem dronów, rakiet i sabotażu, mimo że na ziemi toczy się zupełnie inny konflikt. W tym miesiącu wojsko poinformowało, że obecne ataki dalekiego zasięgu spowodowały szkody o wartości 74 mld dol. a prawie 40 proc. ataków przeprowadzono z odległości co najmniej 500 kilometrów w głąb Rosji” – pisze CNN.
Ukraina uderza też w eksport rosyjskiej ropy. W zeszłym tygodniu ukraińskie drony zaatakowały rurociąg „Przyjaźń”, którym dostarczana jest rosyjska ropa na Węgry i Słowację – dwa kraje Wspólnoty, których rządy utrzymują dobre stosunki z Moskwą.
Zmniejszenie rosyjskiej produkcji ropy i eksportu paliw wpływa na globalny rynek. Paniki nie ma, ale surowiec nieznacznie drożeje. W poniedziałek ropa marki Brent podrożała rano o 0,8 proc. do 68,14 dol. za baryłkę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ukraiński wywiad poinformował, że rosyjskie firmy pilnie kupują ropę i paliwa na Białorusi, aby rozwiązać problem krajowych niedoborów. Białoruś produkuje je oczywiście z rosyjskiego surowca. Na razie ma dość zapasów, by podzielić się nimi z Rosją.
Kijów zniszczył ważną rosyjską przepompownię naftociągu „Przyjaźń”, którym surowiec rosyjski dociera na Węgry. A...
Celne uderzenia ukraińskich dronów w rosyjskie obiekty energetyczne przynoszą coraz większe straty rosyjskiej go...
W poniedziałek rosyjska ropa przestała płynąć na Słowację i Węgry naftociągiem Przyjaźń. To jedyne kraje Unii Eu...
Donald Trump oświadczył, że póki co nie rozważa nałożenia ceł odwetowych na Chiny za import rosyjskiej ropy pomi...
Prorosyjski rząd Węgier oskarżył Ukrainę o atak na ważną stację dystrybucyjną naftociągu Przyjaźń. Słowo „Rosja”...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas