Proponowane stawki dotyczą firm z Kambodży, Tajlandii, Malezji i Wietnamu. Eksporterów paneli i sprzętu z Kambodży, firmy Hounen Solar i Solar Long PV-Tech będzie dotyczyć najwyższa stawka 3521 proc., bo nie chcieli współpracować w śledztwie z resortem handlu USA, a średnia stawka dla tego kraju wyniesie 651,65 proc. Chińska firma Trina Solar produkująca w Tajlandii będzie obłożona stawką 375 proc., a Jinko Solar działająca w Malezji najniższą 41,56 proc., przy średniej krajowej 34,41 proc. Firmy z Wietnamu muszą liczyć się z dodatkowym cłem w wysokości 38 proc. — informują AFP, Reuter, BBC i dzienniki europejskie. Ogłoszone stawki są znacznie wyższe od wstępnych wprowadzonych pod koniec ubiegłego roku.

Skargę do władz amerykańskich złożyło w kwietniu 2024 zrzeszenie producentów paneli American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee reprezentujące koreańską firmę Hanwha Cells, firmę First Solar z Arizony i kilku mniejszych producentów w Stanach. Zrzeszenie zarzuciło chińskim firmom nieuczciwą konkurencję, bo korzystając z bezprawnych subwencji uruchomiły produkcję paneli w tych 4 krajach i eksportowały panele do USA po cenach dumpingowych. W 2023 r. ten eksport wyniósł niemal 12 mld dolarów — wynika z oficjalnych danych. W ubiegłym roku było to ponad 10 mld dolarów, ale groźba wyższych stawek celnych doprowadziła do dużych zmian na rynku. Import paneli z tych 4 krajów jest obecnie ułamkiem poziomu sprzed roku, rośnie natomiast import z Laosu i Indonezji.

Komisja Handlu Międzynarodowego uznała, że producenci w tych krajach Azji korzystali pośrednio z chińskiej pomocy publicznej, co wypaczało reguły międzynarodowego handlu. Ogłosi swą decyzję do 2 czerwca. Nowe cła będą obowiązywać oprócz tych ogłoszonych wcześniej.

Prawnik powodów Tim Brightbill stwierdził, że to bardzo zdecydowany ruch. - Jesteśmy przekonani, że rozwiąże nieuczciwe praktyki handlowe chińskich firm w tych czterech krajach, które szkodziły amerykańskiemu sektorowi producentów paneli słonecznych zbyt długo. To zdecydowane zwycięstwo amerykańskich producentów i potwierdzenie tego, co wiedzieliśmy od dawna: chińskie firmy oszukiwały — cytuje go BBC.