URE zdecyduje o ważnej instrukcji dla OZE. Operatorzy tłumaczą decyzję

Jak tłumaczy Konfederacja Lewiatan, która skupia m.in. wspominanych inwestorów budujących OZE, zmiany obejmują skrócenie faktycznego okresu ważności wydanych warunków przyłączenia do 30 dni wbrew ustawowej regule zobowiązującej OSD do zawarcia umowy o przyłączenie zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia w okresie 24 miesięcy od ich doręczenia wnioskodawcy. – Proponowane zmiany negatywnie rzutują na wszystkich użytkowników systemu, niezależnie od typu instalacji lub rodzaju przyłączanego obiektu, w tym na odbiorców i posiadaczy magazynów energii elektrycznej, fundamentalnie zaburzając pewność obrotu – alarmuje Lewiatan.

Powody zmian instrukcji

Zapytaliśmy spółki dystrybucyjne o intencje tych zmian. Głosem operatorów, a więc Tauronu Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enei Operator, Energi Operator oraz Stoen Operator jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Towarzystwo zgoła odmiennie ocenia przepisy, które proponują jego członkowie aniżeli inwestorzy. Tłumaczy ono, że celem wprowadzenia zmian było zwiększenie liczby przyłączeń OZE do sieci elektroenergetycznych poprzez ograniczenie blokowania dostępnych mocy przyłączeniowych.

– Część wydanych warunków przyłączenia nie jest realizowana i nie dochodzi do podpisania umowy o przyłączenie, a następuje zablokowanie dostępnych mocy przyłączeniowych, które mogłyby być wykorzystane przez innych inwestorów OZE zainteresowanych budową OZE, a nie prowadzeniem handlu wydanymi warunkami przyłączania do sieci – wyjaśnia nam Tatiana Kurosz z PTPiREE. O jakiej skali zjawiska mówimy? Mówił o tym Maciej Mróz, prezes PTPiREE i wiceprezes zarządu ds. operatora w Tauron Dystrybucja, podczas listopadowej konferencji EuroPower. Wskazał, że w wielu inwestycjach, gdzie zaplanowana moc sięga setek MW, nic się nie dzieje. – Wedle naszych szacunków w takim stanie znajduje się co najmniej kilkadziesiąt projektów na sieci wysokiego i średniego napięcia, którym Tauron Dystrybucja już udzielił warunków przyłączenia – tłumaczył Maciej Mróz.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Rok rządu Tuska bez kluczowych reform dla energetyki polskiej Na dziesięć zobowiązań ujętych w umowie koalicyjnej obecnego rządu, tylko dwie z zapowiedzi zostały w pełni zrealizowane. Reformy przyspieszające transformację i przygotowujące energetykę na zagrożenia, takie jak braki mocy do produkcji prądu, albo dopiero ruszają, albo nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Jak uspokaja Tatiana Kurosz, warunki przyłączenia będą nadal ważne dwa lata od daty ich doręczenia. – W okresie swojej ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie OSD do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, a OSD przed jej zawarciem ma prawo do ponownej oceny istnienia warunków technicznych przyłączenia. Wobec powyższego zaproponowany zapis do IRiESD jest jedynie doprecyzowaniem i zoperacjonalizowaniem zapisów ustawy Prawo energetyczne i tym samym nie stoi w sprzeczności z tą ustawą – wyjaśnia.

Wątpliwości pozostają

Nie rozwiewa to jednak obaw prywatnych inwestorów, którzy co prawda rozumieją, że dochodzić może niekiedy do nadużyć, jeśli chodzi o wydanie pozwolenia.