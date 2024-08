Branża OZE krytykuje MAP. Padają porównania do PiS. Poszło o zielone certyfikaty

Czym są zielone certyfikaty?

Chodzi o tzw. obowiązek OZE. Rozporządzenie zakłada znaczące podwyższenie tzw. obowiązku OZE, a więc ilości zielonej energii elektrycznej, którą muszą konsumować firmy. To obowiązek utrzymywania pewnego udziału zielonej energii przez spółki energetyczne i dużych odbiorców energii elektrycznej. W praktyce jest on realizowany poprzez zakup i umarzanie świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów). Jeśli obowiązek jest duży, to wówczas zakupy certyfikatów (wystawionych przez producentów OZE) rosną, a wraz z tym ich cena. Sprzedaż certyfikatów to jedno z dwóch głównych źródeł przychodów producentów energii OZE, którzy uruchomili swoje instalacje do 2016 r. Później nowe instalacje, zamiast z certyfikatów, korzystały już z aukcji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje znaczące zwiększenie tego obowiązku – ostatecznie do 12 proc. w 2025 r. W tym roku było to 5 proc. To niewiele, zwłaszcza że w 2022 r. było to 18,5 proc., a w 2023 r. – 12 proc.

Nagły obrót w sprawie. Branża chce większego obowiązku OZE

Przypomnijmy, że zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia. Projekt MKiŚ przewidywał pierwotnie ustalenie wielkości udziału na poziomie 12,5 proc. w 2025 r., 12 proc. w 2026 r., 11,5 proc. w 2027 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych, w trakcie uzgodnień międzyresortowych, zaproponowało korektę tych wartości odpowiednio na poziomie 10, 9,5 i 9 proc.

Tożsame liczby zaproponowała m.in. Polska Grupa Energetyczna, spółka Skarbu Państwa i potencjalnie jeden z największych beneficjentów wyższego obowiązku OZE. To właśnie m.in. PGE przejęło dużą cześć projektów wiatrowych (których finansowanie bazowało na zielonych certyfikatach) od firm zagranicznych, które po tzw. ustawie odległościowej w 2016 r. wycofywały się z Polski. Po konsultacjach MKiŚ zredukowało swoje plany o 0,5 proc. Resort zaproponował obowiązek na poziomie 12 proc. w 2025 r., 11,5 proc. w 2026 r., 11 proc. w 2027 r.

Nieoczekiwanie MAP ręką samego szefa resortu Jakuba Jaworowskiego zmieniło wcześniejsze stanowisko. To on podpisał się pod nowym, krytycznym stanowiskiem MAP względem propozycji MKiŚ. Minister zaproponował utrzymanie 5 proc. poziomu obowiązku OZE. - Nagle zaproponowało drastyczne cięcie wysokości obowiązku do poziomu 5 proc. Co się stało w ciągu ostatniego tygodnia – nie wiadomo, ale z pewnością doprowadzi to branżę OZE na skraj opłacalności i ograniczy skłonność inwestorów do rozwijania nowych projektów, skoro polskie państwo potrafi zmienić warunki gry w jej trakcie – uważają eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Banki i spółki obrotu chcą wyższego obowiązku OZE

Także Związek Banków Polskich (ZBP) w podobnym tonie jak PSEW argumentował w konsultacjach do projektu, że poziomu i warunki udzielania wsparcia projektom OZE nie mogą być zmieniane w sposób, który może naruszać rentowność finansową projektów. ZBP ze zrozumieniem przyjmował też propozycje MKiŚ, nalegał jednak na dodatkowe analizy.