Vestas tworzy hub wiatrowy w Szczecinie

Nowa fabryka ma produkować łopaty dla morskiej turbiny wiatrowej Vestas, V236 o mocy 15 MW. Ma ona na rozpocząć prace w 2026 r., tworząc ponad 1000 miejsc pracy. Wraz z wcześniej ogłoszonymi planami Vestasa dotyczącymi utworzenia fabryki montażowej gondoli offshore w Szczecinie, liczba nowych miejsc prac ma wzrosnąć do 1700. "Vestas zamierza przewodzić rozwojowi zrównoważonego łańcucha dostaw w Europie, który może zapewnić skalę potrzebną do zaspokojenia oczekiwanego wzrostu popytu na morską energetykę wiatrową. Nasze plany dotyczące dwóch nowych fabryk offshore w Polsce " – mówi Tommy Rahbek Nielsen, dyrektor operacyjny Vestas.

Z kolei jak mówi Nils de Baar, prezes oddziału Vestasa na północną i centralną Europę, Polska jest na etapie modernizacji swojego systemu energetycznego i jest perspektywicznym rynkiem energetyki wiatrowej z dobrymi warunkami wietrznymi zarówno na lądzie, jak i na morzu. „Polska posiada wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i rozwijający się przemysł wiatrowy, który może stać się hubem offshore dla regionu Morza Bałtyckiego i reszty Europy. Od ponad 20 lat jesteśmy liderem rynku w Polsce i jestem zaszczycony, że mogę ogłosić nasze kolejne plany inwestycyjne w Szczecinie” – mówi Nils de Baar. Nowa fabryka łopat offshore ma być zlokalizowana w zakładzie w północnym Szczecinie, który Vestas nabył w lutym 2023 r.

Lokalizacja znajduje się w pobliżu Wyspy Ostrów Brdowski w Szczecinie, gdzie miałaby powstać planowana fabryka montażu gondoli Vestas, która miałaby ruszyć rok wcześniej niż fabryka łopat, a więc w 2025 r. Znajdzie tam zatrudnienie ok. 700 osób. Na byłym terenie jaki należał do fabryki ST3 ma powstać właściwie montownia. Tam mają być składane gondole, które później mają trafić do portu instalacyjnego w Świnoujściu, który buduje Orlen.