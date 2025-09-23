Materiał partnera: ENGIE Zielona Energia

Rynek umów PPA w Polsce rozwija się w szybkim tempie i staje się jednym z filarów transformacji energetycznej. Według raportu „Poland’s Renewable Energy Awakening” w najbliższych latach popyt na ten rodzaj kontraktu może sięgnąć 13,3 TWh.

Podpisana umowa przez ENGIE i KGHM to wyraźny sygnał dla rynku, że odnawialne źródła energii mogą efektywnie wspierać duże procesy przemysłowe, zapewniając stabilność operacyjną i wspierając cele klimatyczne firm.

Umowy PPA (Power Purchase Agreements) to długoterminowe kontrakty, w ramach których odbiorca energii kupuje prąd bezpośrednio od wytwórcy OZE. W praktyce oznacza to gwarancję dostaw energii i przewidywalność kosztów, co w czasach dużej zmienności na rynku energii ma ogromne znaczenie.

Dla producenta to natomiast stabilne źródło przychodów, umożliwiające dalsze inwestycje w odnawialne źródła. Dzięki temu PPA są korzystnym rozwiązaniem dla obu stron i jednym z najważniejszych mechanizmów przyspieszających transformację energetyczną oraz zwiększającym udział OZE w miksie energetycznym.

– Umowy PPA traktujemy jako narzędzie, które daje klientom przewidywalność kosztów i bezpieczeństwo operacyjne, a jednocześnie realnie wspiera rozwój zielonej energetyki w Polsce. Nasza współpraca z KGHM pokazuje, że transformacja energetyczna to nie odległa wizja, lecz proces, który już teraz przekłada się na stabilność biznesu i konkurencyjność przemysłu – mówi Mateusz Madejski, członek zarządu ENGIE Zielona Energia.

Polska jednym z liderów

Jak wskazuje Strategic Energy Europe, w maju 2025 r. nasz kraj uplasował się na pierwszej pozycji w zestawieniu dotyczącym PPA w Europie, wyprzedzając takie państwa, jak Francja czy Irlandia.

Na tym dynamicznie rosnącym rynku ENGIE Zielona Energia konsekwentnie rozwija swoją obecność w Polsce, oferując przedsiębiorstwom rozwiązania PPA i wspierając transformację energetyczną w kraju.

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy ENGIE, jednego z największych graczy na świecie w obszarze niskoemisyjnej energii i usług. Jej działalność w Polsce obejmuje produkcję i sprzedaż energii odnawialnej, sprzedaż energii do odbiorców biznesowych (BtB) oraz rozwój projektów biometanowych (green gases).

ENGIE Zielona Energia posiada sześć farm wiatrowych o łącznej mocy 241 MW oraz 90 farm fotowoltaicznych o mocy 122 MWp, a kolejne 8 MWp jest w budowie. Wśród klientów firmy znajdują się duże przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, retail czy logistycznego. Teraz do tego grona dołączył KGHM Polska Miedź SA, jeden z największych producentów miedzi w Europie, dysponujący własnymi kopalniami, hutami i zakładami produkcji walcówki miedzianej.

Dobre prognozy na przyszłość

Kontrakt PPA zawarty między firmami obejmuje dostawy około 65 000 MWh energii rocznie z farmy wiatrowej Wartkowo, która w pierwszej kolejności zasili Hutę Miedzi Legnica, jedną z kluczowych instalacji produkcyjnych KGHM. Rozwiązanie to pozwala koncernowi zmniejszyć ryzyko związane z wahaniami cen energii na rynku i jednocześnie realizować cele klimatyczne poprzez integrację OZE w procesach produkcyjnych.

– KGHM jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce, a dywersyfikacja źródeł pozyskania energii z wykorzystaniem OZE jest kluczowym elementem naszej strategii. Mam nadzieję, że nasza transakcja przyczyni się do tworzenia standardów i rozwoju rynku, w którym spotykają się oczekiwania dostawców i konsumentów energii – podkreśla Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź SA.

Przyszłość rynku PPA w Polsce wygląda bardzo pozytywnie. Każdego roku rośnie liczba kontraktów, a coraz więcej firm postrzega je jako strategiczne narzędzie biznesowe, a nie tylko element wizerunkowy. ENGIE Zielona Energia planuje dalszy rozwój portfela odnawialnych źródeł oraz kolejne kontrakty z sektorem przemysłowym i samorządami.

