- W 2026 roku cena energii elektrycznej na rachunku wyniesie 497 zł netto za megawatogodzinę. To oznacza, że będzie niższa zarówno od tzw. ceny mrożonej obowiązującej do końca tego roku, jak i od obecnej taryfy. W porównaniu z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE, która obowiązuje do końca bieżącego roku, cena energii w taryfie TAURON Sprzedaż na 2026 rok jest niższa o ponad 13% – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Tanie godziny prądu

Gospodarstwa domowe mogą skorzystać z niższych cen prądu w Tauronie na wiele sposobów. Od lipca ponad 25 tysięcy gospodarstw domowych skorzystało już z wielostrefowej oferty tanich godzin prądu od Taurona. Dzięki niej klienci dokładnie wiedzą, w których godzinach energia elektryczna jest najtańsza, co pozwala im dostosować pracę energochłonnych urządzeń do harmonogramu najkorzystniejszych stref cenowych.

W ramach nowej taryfy G13s o nazwie Tanie Godziny gospodarstwa domowe mogą skorzystać z aż z 14 stref cenowych energii elektrycznej w ciągu roku. Aby skorzystać, wystarczy dostosować czas używania energochłonnych urządzeń do harmonogramu tanich godzin.

Klient poznaje wszystkie stawki za prąd jeszcze przed podpisaniem umowy i ma gwarancję, że pozostaną one niezmienne przez cały okres obowiązywania cennika. To daje pełną przewidywalność kosztów i kontrolę nad wydatkami.

Dobrana taryfa to podstawa

Jak podkreślają eksperci warto dokładnie przeanalizować swój rzeczywisty profil zużycia energii. Świadome planowanie pozwala w pełni wykorzystać potencjał oszczędności oferowany przez taryfy strefowe i w konsekwencji obniżyć rachunki za prąd.

Dla wszystkich, którzy chcą wybrać najbardziej dopasowaną taryfę, Tauron przygotował wygodne narzędzie, czyli elektronicznego doradcę energetycznego.

Wystarczy wejść na stronę tauron.pl/kalkulator i odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących zużycia energii w gospodarstwie domowym. Na podstawie tych informacji doradca wskaże, która taryfa będzie najlepiej odpowiadać potrzebom danego gospodarstwa domowego.

TAURON Sprzedaż zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej klientom indywidualnym i biznesowym. Każdego dnia z energii TAURON Sprzedaż korzysta blisko 6 mln klientów na terenie całego kraju. Spółka oferuje między innymi energię pochodzącą z własnych źródeł odnawialnych oraz usługi i nowoczesne technologie w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej.

Materiał Partnera