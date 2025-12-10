Aktualizacja: 10.12.2025 10:00 Publikacja: 10.12.2025 09:45
Strzelino
Foto: Polenergia
Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. W Polsce, gdzie przez dekady dominowała energetyka węglowa, rola odnawialnych źródeł energii rośnie coraz szybciej. O powodzeniu tej zmiany nie zdecydują jednak wyłącznie technologia i skala inwestycji, lecz także jakość współpracy z samorządami, lokalnym biznesem i mieszkańcami. To właśnie na poziomie gmin i powiatów widać, jak ambitne cele przekładają się na konkretne projekty oraz długofalowe korzyści społeczne i gospodarcze. W tym procesie Polenergia, największa prywatna grupa energetyczna w Polsce, stawia na współpracę z lokalnymi partnerami, polskimi przedsiębiorcami i na rozwój projektów, które wzmacniają regionalne gospodarki.
Energetyka przyszłości: rozwój oparty na lokalnych partnerstwach
Energetyka przyszłości to nie tylko turbiny czy panele fotowoltaiczne. To sieć współpracy między biznesem, samorządami i mieszkańcami. Transformacja energetyczna otwiera drogę do nowych miejsc pracy, rozwoju nowoczesnych usług i powstawania lokalnych i krajowych łańcuchów dostaw.
Polenergia od lat inwestuje w projekty odnawialne, jednocześnie konsekwentnie dbając o lokalny wymiar swojej działalności. Na każdym etapie – od planowania i budowy po serwis oraz eksploatację – współpracuje z krajowymi przedsiębiorcami, szukając także wyspecjalizowanych miejscowych firm, a partnerstwa z samorządami rozwija w odpowiedzi na konkretne potrzeby gmin. Równolegle firma prowadzi dialog z mieszkańcami, uwzględniając ich opinie i oczekiwania, oraz włącza lokalne firmy w długoterminowe funkcjonowanie projektów. Dzięki temu każda inwestycja OZE to nie tylko produkcja zielonej energii, ale również realny impuls rozwojowy dla społeczności, na terenie których realizowane są projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
- Naszą ambicją, realizowaną każdego dnia, jest rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach, który idzie w parze z rozwojem społeczności, w których działamy. OZE to nie tylko rozwój i utrzymanie projektów - to przede wszystkim ludzie, którzy w tej zmianie uczestniczą – podkreśla Marta Porzuczek, Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Koordynatorka ESG w Grupie Polenergia.
Tylko w ostatnich dwóch latach Polenergia dofinansowała ponad 800 projektów realizowanych przez i na rzecz społeczności lokalnych. Zaangażowanie społeczne jest dla Grupy Polenergia istotnym elementem prowadzenia działalności. Zgodnie ze Strategią Polenergia co roku przekazuje 1% skonsolidowanego zysku netto na projekty zaangażowania społecznego.
Projekty wiatrowe i fotowoltaiczne – energia zakorzeniona lokalnie – rola lokalnych i polskich firm w łańcuchu wartości
W portfelu firmy znajdują się farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zlokalizowane w różnych częściach Polski. Proces ich powstawania opiera się na współpracy z lokalnymi ekspertami, planistami, firmami budowlanymi i instalatorskimi. Planując inwestycje, Polenergia maksymalizuje udział polskich firm – zarówno lokalnych, jak i wyspecjalizowanych podmiotów z rynku krajowego. Dzięki temu wzmacniany jest potencjał kompetencyjny rodzimych przedsiębiorstw oraz ich udział w dynamicznej transformacji energetycznej kraju.
Budowa farmy OZE to złożony proces obejmujący m.in. analizy środowiskowe z udziałem lokalnych specjalistów, konsultacje społeczne prowadzone z mieszkańcami i władzami gmin, działania minimalizujące wpływ na środowisko, w tym kompensacje przyrodnicze oraz partnerstwa z lokalnym biznesem – od firm budowlanych po podmioty świadczące usługi logistyczne.
Takie podejście sprawia, że inwestycje Polenergii pozostawiają trwałą wartość w gminach, na terenach których są zlokalizowane lub planowane, a współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami przekłada się na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.
- Chcemy, aby korzyści z rozwoju OZE były odczuwalne przede wszystkim tam, gdzie powstają nasze projekty. Dlatego wspieramy polskie firmy w naszych łańcuchach dostaw i staramy się aby na każdym etapie inwestycji w zależności od potrzeb i lokalnych możliwości korzystać z lokalnych zasobów wiedzy i umiejętności - podkreśla Łukasz Witkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Budowy Projektów Onshore w Polenergii.
Morska energetyka wiatrowa – impuls dla polskiej gospodarki i lokalnych łańcuchów dostaw
Najbardziej ambitnym obszarem działalności Polenergii jest morska energetyka wiatrowa. Bałtyk, dzięki swoim warunkom naturalnym, daje Polsce ogromną szansę na budowę silnej pozycji w europejskiej branży offshore.
Wspólnie z Equinorem firma rozwija projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III – inwestycje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ich wartość nie sprowadza się jednak wyłącznie do gigawatów czystej energii: to także impuls rozwojowy dla polskich portów w Gdańsku, Gdyni czy Łebie, nowe miejsca pracy dla lokalnych stoczni oraz firm metalowych, logistycznych i serwisowych, a także szansa na zwiększenie udziału krajowych dostawców poprzez produkcję komponentów do turbin wiatrowych. W efekcie powstaje nowoczesny łańcuch dostaw, który może wspierać setki rodzimych przedsiębiorstw. Offshore staje się jednym z motorów rozwoju regionów nadmorskich – a Polenergia wzmacnia lokalną współpracę, zapraszając do niej firmy z całej Polski.
Edukacja, innowacje i odpowiedzialność – działania blisko ludzi
Zmiana energetyczna to również zmiana kompetencji i świadomości. Polenergia prowadzi liczne inicjatywy edukacyjne skierowane do szkół, uczelni oraz społeczności lokalnych. Dzięki temu młodzi ludzie mogą przygotować się do pracy w branżach przyszłości – od energetyki odnawialnej po zielone technologie.
Foto: Polenergia
- Inwestujemy w edukację i dzielimy się praktyczną wiedzą, bo pamiętamy o tym, że to młode pokolenie będzie tworzyć polską energetykę przyszłości. Nasze programy mają inspirować, zachęcać do rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz pomagać lepiej rozumieć, czym naprawdę jest OZE – bez powielania nieprawdziwych informacji. Jednocześnie realnie otwierają drzwi do nowych, perspektywicznych zawodów - podkreśla Łukasz Buczyński, Członek Zarządu Polenergia.
Firma aktywnie działa również w obszarze zaangażowania społecznego: wspiera lokalne inicjatywy, angażuje się w projekty ekologiczne i ochronę bioróżnorodności, a także buduje trwałe partnerstwa z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi. To działania, które tworzą długotrwałe relacje z mieszkańcami, nie tylko w okresie budowy projektów, ale przez cały czas ich funkcjonowania.
Polenergia jako partner długofalowego rozwoju
W ostatnich latach Polenergia udowodniła, że rozwój energetyki odnawialnej może i powinien opierać się na współpracy lokalnej. Dzięki odważnej strategii inwestycyjnej i partnerskiemu podejściu do gmin firma stała się jednym z przykładów odpowiedzialnej energetyki – bliskiej ludziom i realnie wspierającej rozwój lokalnych gospodarek.
Każdy megawat czystej energii oznacza niższe emisje, większą stabilność cen energii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Strzelino
Foto: Polenergia
W kierunku zeroemisyjnej przyszłości, budowanej razem z lokalnymi społecznościami
Transformacja energetyczna w Polsce to przedsięwzięcie wieloletnie i wielowymiarowe. Wymaga współpracy rządu, biznesu, samorządów i mieszkańców. Polenergia pokazuje, że skuteczne inwestycje energetyczne powstają tam, gdzie buduje się prawdziwe partnerstwa – oparte na dialogu, zaufaniu i lokalnym zaangażowaniu.
Energia odpowiedzialna klimatycznie to realny kierunek, w którym zmierza Polska. A Polenergia – poprzez współpracę z lokalnymi firmami i społecznościami – odgrywa w tym procesie rolę jednego z najważniejszych motorów zmian.
