Tankowiec floty cieni, ścigany przez amerykańskie okręty przez około dwa tygodnie, został zajęty za naruszenie sankcji na podstawie nakazu wydanego przez sąd federalny USA, poinformowało Dowództwo Sił Zbrojnych USA w Europie w komunikacie prasowym.

Tankowiec eskortowała rosyjska łódź

Źródła CBS News donosiły wcześniej, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na abordaż tankowca zamiast go zatopić. Podobnie Straż Przybrzeżna USA i siły specjalne przejęły w grudniu tankowiec The Skipper, który płynął z Wenezueli pod banderą Gujany.

Według „Financial Times” na miejsce operacji wysłano samolot Pilatus U-28 Draco Sił Powietrznych USA oraz Poseidon MRA1 Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, który może być używany do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia obserwacji.

Brytyjczycy nie pojawili się bez potrzeby. Wcześniej Moskwa zwróciła się do USA o zaprzestanie pościgu za tankowcem i według „The Wall Street Journal”, wysłała okręt podwodny na Atlantyk, aby go eskortował. Rosyjskie okręty wojenne znajdowały się w pobliżu tankowca podczas zajęcia. Jednak nie wiadomo o ich jakichkolwiek działaniach w obronie jednostki.