Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom szereg działań wspierających transformację w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zarówno edukacyjnych jak i finansowych.

- Prowadzimy platformę e-learningową Akademia PARP, szkolenia w ramach działania „GOZ - to się opłaca”, oferujemy finansowanie firm w ramach programu „GOZ w MSP” – wylicza Izabela Banaś, zastępca dyrektora w PARP. Realizujemy też Akademię Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu, w ramach której odbywa się niniejszy cykl podcastów, praktycznych warsztatów, spotkań eksperckich oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, podczas których promujemy dobre praktyki w zakresie wdrożeń gospodarki cyrkularnej – dodaje dyr. Banaś.

Takim dobrym przykładem jest współpraca firm Fakro Sp. z o.o. i Primo Profile Sp. z o.o. Fakro, wytwórca okien dachowych przekazuje Primo Profile odpady w postaci ścinków materiału powstających przy przycinaniu profili okien plastikowych. Primo Profile przetwarza je w procesie recyklingu i produkuje profile z tworzywa przetworzonego, które następnie Fakro wykorzystuje w produkcji ościeżnic do swoich okien.

- Ta współpraca musi być oparta na zaufaniu i też dzielonych wartościach. Łatwiej się pracuje, jeżeli mamy podobne podejście i podobne postawy do dbania o biznes i środowisko – mówił w podcaście Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro. - Motywacja w tym przypadku była bardzo duża, miała oczywiście wymiar finansowy, oszczędzamy na materiałach, ale także środowiskowy– dodawał Bartłomiej Baudler, dyrektor zarządzający Primo Profile.

Rozmowa podkreśliła, że skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymaga przede wszystkim ścisłej współpracy między firmami w całym łańcuchu wartości. Efekty dobrze zaprojektowanych działań mają charakter wymierny i długoterminowy. Rozmowa pokazała, że GOZ nie jest jedynie ideą czy modnym hasłem, ale realnym sposobem prowadzenia biznesu – korzystnym środowiskowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021–2027.

Materiał Promocyjny