Również w Grecji umowy podpisane przez tamtejsze firmy na import dużych ilości LNG z USA przeznaczonych na reeksport do Europy Środkowo-Wschodniej zmieniają przyszłość energetyczną kontynentu – powiedział agencji grecki wicepremier Kostis Hatzidakis. Dodał, że nie tylko „wzmacniają one geopolityczne znaczenie Grecji”, ale także „znacznie zmieniają mapę energetyczną” Europy.

Polska pierwsza rozstała się z Gazpromem

Bloomberg przypomina, że Polska ma już „osiągnięcia w zakresie dywersyfikacji”. W 2018 r. ogłosiła, że nie przedłuży wygasającego w 2022 r. kontraktu z Gazpromem, a zamiast tego podpisała umowę na długoterminowe dostawy LNG z USA. Warunki finansowe tej umowy nie zostały ujawnione.

Według Bloomberga obliczenia wskazywały, że gaz amerykański będzie dla Polski znacznie droższy niż rosyjski. Jednak ryzykowna decyzja Polski o budowie terminalu LNG w Świnoujściu o przepustowości 8,3 mld m³ rocznie, otwartego w 2016 r., okazała się strzałem w dziesiątkę, kiedy wojna rozpętana przez rosyjskiego dyktatora i szantaż ze strony Gazpromu spowodowały gwałtowny wzrost cen gazu w Europie.

Import LNG do Polski, według obliczeń Bloomberga opartych na danych o ruchu statków, wzrósł z 1,18 mln ton w 2017 r. do 5,71 mln ton w 2025 r. (stan na 4 grudnia), czyli odpowiednio z około 1,7 mld metrów sześciennych do 8 mld metrów sześciennych, czyli wielkości bliskiej tej importowanej z Gazpromu. Bezpieczeństwo gazowe kraju zabezpiecza dodatkowo uruchomiony gazociąg z Danii – Baltic Pipe, którym do Polski dociera gaz norweski.

Trzeci polski terminal zaopatrzy Unię i Ukrainę

Teraz Polska buduje pływający terminal o przepustowości 6,1 mld m³, którego ukończenie planowane jest na 2028 r. Przepustowość dwóch pierwszych terminali jest w całości zakontraktowana przez Orlen. Natomiast kolejny terminal, jeśli zapadnie ostateczna decyzja o jego budowie, będzie służył do zaopatrywania także innych krajów, czyniąc z Polski regionalny węzeł przesyłu gazu.