„Gazprom oferuje już klientom w Europie Środkowo-Wschodniej rabat w wysokości co najmniej 10 proc., mając nadzieję na ponowne podłączenie kontynentu do taniej energii po tak katastrofalnym osłabieniu jego zależności od niej w 2022 r.” – napisało w raporcie Center for European Policy Analysis (Centrum Analiz Polityki Europejskiej — CEPA).

Kto jeszcze kupuje rosyjski gaz?

Obecnie rosyjski gaz dociera do ostatnich klientów z Unii dwoma z pięciu istniejących rurociągów – przez Ukrainę i Turcję. W dalszym ciągu jest on odbierany przez Węgry, Słowację, Austrię i Bułgarię. Gaz dostarczany do Bułgarii był w ostatnich miesiącach tańszy o 6 euro/MWh niż na innych rynkach europejskich. Zachęciło to handlowców do dalszej aktywnej sprzedaży go po wyższych cenach – na Słowację i do Polski.

Biorąc pod uwagę, że tureckie możliwości eksportowe są ograniczone, a ukraiński gazociąg (jedyna działająca nitka gazociągu Jamał-Europa) może dostarczać ponad 100 miliardów metrów sześciennych rocznie, „firmy z pewnością wykorzystają szansę na zwiększenie skali odsprzedaży" – uważa CEPA.