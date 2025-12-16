Aktualizacja: 17.12.2025 15:45 Publikacja: 16.12.2025 21:31
Węgierski minister spraw zagranicznych i stosunków gospodarczych Péter Szijjártó ogłosił podpisanie kontraktu z Chevron, podkreślając, że jest to pierwsza umowa na dostawy „tak dużej ilości amerykańskiego gazu”.
„Amerykańska firma będzie dostarczać Węgrom 400 mln m3 LNG rocznie przez pięć lat. (…). „Jesteśmy zainteresowani zakupem energii z jak największej liczby źródeł i jak największą liczbą dróg, zapewniając najniższe ceny” – cytuje wpis Szijjártó na portalu X agencja Reutera.
Obecnie większość węgierskiego zużycia gazu pochodzi z Rosji. Według agencji Interfax, Budapeszt kupuje rocznie około 8 mld m3 rosyjskiego gazu, dostarczanego gazociągiem Turecki Potok. W listopadzie po wizycie w Białym Domu premier Orbán zapewniał, że uzyskał bezterminowe zwolnienie z amerykańskich sankcji na korzystanie z rosyjskiej ropy i gazu. Jednak urzędnik Białego Domu poinformował agencję Reutera, że zwolnienie obowiązuje tylko przez rok, a Budapeszt zobowiązał się do zakupu amerykańskiego LNG o wartości około 600 mln dolarów.
Prezes MVM powiedział w tym miesiącu Reutersowi, że spółka będzie w stanie dostarczać Węgrom wystarczającą ilość gazu, nawet jeśli import z Rosji ustanie, choć ceny prawdopodobnie wzrosną.
Umowa z Chevronem została zawarta w obliczu ciągłego spadku udziału rosyjskiego gazu w europejskim imporcie. Przed agresją na Ukrainę Gazprom odpowiadała za około 45 proc. dostaw gazu do UE, ale do 2024 r. wskaźnik ten spadł do 19 proc. W kończącym się 2025 r, zgodnie z planami Komisji Europejskiej, udział ten ma spaść do 13 proc.
3 grudnia Rada UE zatwierdziła plan stopniowego wycofywania zakupów rosyjskiego gazu ziemnego. Dokument przewiduje całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od końca 2026 roku i gazu gazociągowego od jesieni 2027 roku Kraje UE są również zobowiązane do opracowania krajowych planów dywersyfikacji dostaw.
Węgry zmuszone więc zostały do szukania innych poza Rosją źródeł gazu. Na początku października Budapeszt ogłosił zamiar rozpoczęcia zakupów paliwa z Turkmenistanu. Wcześniej podpisał długoterminowe kontrakty na dostawy LNG z francuską firmą Engie, także w niewielkiej ilości – 400 mld m3 rocznie od 2028 do 2038 roku – oraz z brytyjską firmą Shell – 200 mln m3 rocznie od 2026 roku na okres dziesięciu lat.
