Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Unia Europejska zmniejsza import gazu z Rosji i jakie są prognozy na przyszłość?

Jak wygląda sytuacja importu LNG w Europie Środkowo-Wschodniej i jakie są statystyki zapotrzebowania na gaz w tym regionie?

Dlaczego spadające zużycie gazu w Europie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne krajów Środkowo-Wschodniej części kontynentu?

„Unia Europejska znacznie zmniejszyła import energii z Rosji w ramach planu REPowerEU, który został uruchomiony w 2022 r.” – stwierdził przedstawiciel KE cytowany przez „The Moscow Times”. Trend jest korzystny. Import rosyjskiego LNG i gazu rurociągowego spadł z 45 proc. w 2021 r. do 19 proc. w 2024 r. i prognozowanych 13 proc. w tym roku. UE ograniczyła również zakupy ropy naftowej z Rosji z 27 proc. na początku wojny Putina do 3 proc. w 2024 r.

Amerykański LNG zamiast rosyjskiego nie gwarantuje bezpieczeństwa

W październiku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zakaz tranzytu rosyjskiego gazu przez kraje UE obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzony zostanie dwuletni okres przejściowy dla obowiązujących umów. Ponadto od przyszłego roku kraje UE będą zobowiązane do potwierdzenia pochodzenia gazu przed jego importem. Chodzi o to, by wykluczyć zakup rosyjskich kopalin za pośrednictwem państw trzecich. Ponadto w ramach 19. pakietu sankcji, zatwierdzonego 23 października, UE wprowadzi zakaz importu rosyjskiego LNG od stycznia 2027 roku.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, główna analityczka rynku Europy w amerykańskim instytucie IEEFA (Institute for Energy Economic and Financial Analysis) przypomina, że 6 i 7 listopada w Atenach odbyło się spotkanie Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC). Uczestniczyli w nim ministrowie energii i spraw wewnętrznych z krajów UE oraz USA.