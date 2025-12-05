„Port (Tiemriuk – red.) w Kraju Krasnodarskim obsługuje ładunki drobnicowe, ładunki płynne (skroplony gaz ziemny i chemikalia) oraz suche ładunki masowe. Jest zaangażowany w zaopatrywanie rosyjskiej armii okupacyjnej” – głosi komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy cytowany przez agencję Unian.

Pożar w porcie Tiemriuk

Terminal przeładunkowy gazu płynnego (LPG) w porcie Tiemriuk należy do firmy Maktren-Nafta. Jak pisze Reuters, terminal eksportuje LPG od producentów rosyjskich i kazachskich. Według źródeł agencji, wielkość przeładunku LPG w terminalu Maktren-Nafta w pierwszych 10 miesiącach 2025 r. wyniosła 220 tys. ton.

Ukraińskie drony trafiły w portowe zbiorniki paliw, co wywołało pożary. Załoga portu została ewakuowana. Władze zapewniają, że nie ma ofiar. W sieci pojawiły się nagrania łuny gorejącej nad całym portem. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana. Mer Siergiej Wołodczenkow poinformował, że miasto zostało zaatakowane przez ukraińskie drony. Zdjęcia opublikowane na kanałach Telegram pokazują wybuch pożaru nad miastem. Naoczni świadkowie relacjonują, że usłyszeli od pięciu do siedmiu eksplozji i strzałów.