Celne uderzenie w rosyjski terminal LPG. Wstrzymany eksport gazu

Ukraińskie drony uderzyły 5 grudnia w rosyjski terminal przeładunkowy LPG w porcie Tiemriuk nad Morzem Azowskim i rafinerię w Syzraniu. W porcie i rafinerii wybuchły pożary. Terminal został uszkodzony i wyłączony.

Publikacja: 05.12.2025 16:52

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

„Port (Tiemriuk – red.) w Kraju Krasnodarskim obsługuje ładunki drobnicowe, ładunki płynne (skroplony gaz ziemny i chemikalia) oraz suche ładunki masowe. Jest zaangażowany w zaopatrywanie rosyjskiej armii okupacyjnej” – głosi komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy cytowany przez agencję Unian. 

Pożar w porcie Tiemriuk

Terminal przeładunkowy gazu płynnego (LPG) w porcie Tiemriuk należy do firmy Maktren-Nafta. Jak pisze Reuters, terminal eksportuje LPG od producentów rosyjskich i kazachskich. Według źródeł agencji, wielkość przeładunku LPG w terminalu Maktren-Nafta w pierwszych 10 miesiącach 2025 r. wyniosła 220 tys. ton.

Ukraińskie drony trafiły w portowe zbiorniki paliw, co wywołało pożary. Załoga portu została ewakuowana. Władze zapewniają, że nie ma ofiar. W sieci pojawiły się nagrania łuny gorejącej nad całym portem. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana. Mer Siergiej Wołodczenkow poinformował, że miasto zostało zaatakowane przez ukraińskie drony. Zdjęcia opublikowane na kanałach Telegram pokazują wybuch pożaru nad miastem. Naoczni świadkowie relacjonują, że usłyszeli od pięciu do siedmiu eksplozji i strzałów.

Ukraina uszkadza kolejne dwie rafinerie

Ponadto, jak potwierdził Sztab Generalny Ukrainy, uszkodzona została rafineria ropy naftowej Syzran w obwodzie samarskim. Jej roczna zdolność przerobowa wynosi od 7 do 8,9 mln ton ropy rocznie. Rafineria ta zaopatruje również rosyjskie siły zbrojne.

„Zarejestrowano uderzenie bezzałogowego statku powietrznego w teren rafinerii, a następnie pożar. Według wstępnych informacji uszkodzeniu uległa jedna z instalacji rafinerii” – czytamy w komunikacie.

Ukraińcy potwierdzili też skutki niedawnego uderzenia dronów w rafinerię ropy naftowej w Saratowie: uszkodzeniu uległa instalacja wstępnego oczyszczania ropy ELOU-AVT-6.

„Na początku grudnia 2025 r. rafineria całkowicie zawiesiła proces wstępnego przerobu ropy naftowej i pracuje z wydajnością poniżej 50 proc., a kluczowe instalacje są całkowicie wyłączone” – poinformował Sztab Generalny.

Źródło: rp.pl

