Oprócz największego roszczenia Uniper (14 miliardów dolarów), inny niemiecki importer gazu RWE, który otrzymywał 1 miliard metrów sześciennych rocznie, żąda od Gazpromu około 1 miliarda dolarów odszkodowania. Francuska Engie złożyła pozew do arbitrażu, żądając od Gazpromu ponad 300 mln euro. W Austrii, która w dalszym ciągu kupuje rosyjski gaz, koncern energetyczny OMV złożył pozew przeciwko Gazpromowi: domaga się 575,3 mln euro.

Z roszczeniami wobec Gazpromu zgłaszają się także włoski Eni (kwota nie została ujawniona), polski Europol Gaz (na 1,5 mld euro), czeski Net4gas i Innogy Energie (200 mln euro), szwajcarscy handlarze gazem DXT Commodities i Axpo Solutions (prawie 1 mld euro).

Polowanie na pieniądze Gazpromu

Według szacunków rosyjskiej firmy inwestycyjnej BKS łączna kwota roszczeń wobec Gazpromu przekroczyła jego przychody netto ze sprzedaży gazu na wszystkie rynki zagraniczne łącznie: 10 mld dolarów rocznie z dostaw do Europy i Turcji, 7 mld dolarów z dostaw do Chin i 2 mld dolarów z eksportu do krajów WNP i Azji Centralnej.

Nikita Błochin analityk Alfa Banku zwraca uwagę, że wielomiliardowe roszczenia stwarzają ryzyko wstrzymania płatności na rzecz Gazpromu w Europie. Firmy żądające odszkodowań mogą próbować przejąć pieniądze, które przekazują spółce pozostali nabywcy rosyjskiego gazu. Do takiej sytuacji mogłoby dojść zwłaszcza w Austrii, gdzie pod koniec maja narodowy operator gazowy OMV informował o próbach „przechwytywania” płatności na rzecz Gazpromu.

Zdaniem Błochina obecna sytuacja oznacza dla rosyjskiej firmy dalsze ograniczenie działalności w Europie. W ubiegłym roku Gazprom wpompował na rynek europejski zaledwie 28 mld metrów sześciennych gazu – co stanowi minimalną ilość od końca lat 70. XX wieku. Całkowity eksport wyniósł zaledwie 69 mld metrów sześciennych i był najniższy od 1985 roku. Po raz pierwszy od końca lat 90. Gazprom zakończył rok stratą netto, a jej wielkość – 629 mld rubli – stała się rekordem w całej historii firmy.