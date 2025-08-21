Reklama

Kto odpowiada za atak na Nord Stream? Aresztowano podejrzanego

Włoscy karabinierzy nocą w prowincji Rimini aresztowali obywatela Ukrainy, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o koordynację ataków na rosyjski gazociąg Nord Stream trzy lata temu.

Publikacja: 21.08.2025 13:21

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Poinformował o tym w czwartek niemiecki prokurator generalny, dodając, że aresztowany zostanie po przetransportowaniu do Niemiec postawiony przed niemieckim sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Podejrzany Serhij K. miał należeć do grupy osób, która podłożyła detonatory na gazociągach Gazpromu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oświadczenia prokuratury.

Eksplozja Nord Stream. Co śledczy z Niemiec zarzucają Polsce? "Nie do pomyślenia"
Polityka
Eksplozja Nord Stream. Co śledczy z Niemiec zarzucają Polsce? "Nie do pomyślenia"

On i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec jachtem żaglowym, aby dokonać ataku – poinformowała prokuratura, dodając, że jacht został wynajęty od niemieckiej firmy za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów tożsamości.

Eksplozja gazociągów Nord Stream i sabotaż

Władze działały na podstawie europejskiego nakazu aresztowania podejrzanego, któremu zarzuca się zmowę w celu spowodowania eksplozji, sabotaż i niszczenie budynków.

Agencja Reutera przypomina, że uszkodzenia rosyjskich gazociągów na dnie Bałtyku we wrześniu 2022 r. są „postrzegane zarówno przez Rosję, jak i Zachód jako akt sabotażu”. Nikt nie przyznał się do ich przeprowadzenia. Podejrzani byli m.in. Rosjanie, których statek do podwodnych prac zarejestrowała duńska łódź patrolowa kilka dni przed pierwszą eksplozją. Potem pojawiły się tropy ukraińskie i polskie.

Źródło: rp.pl

nakaz aresztowania eksplozja Nord Stream

