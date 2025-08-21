Poinformował o tym w czwartek niemiecki prokurator generalny, dodając, że aresztowany zostanie po przetransportowaniu do Niemiec postawiony przed niemieckim sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Podejrzany Serhij K. miał należeć do grupy osób, która podłożyła detonatory na gazociągach Gazpromu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oświadczenia prokuratury.

On i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec jachtem żaglowym, aby dokonać ataku – poinformowała prokuratura, dodając, że jacht został wynajęty od niemieckiej firmy za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów tożsamości.

Eksplozja gazociągów Nord Stream i sabotaż

Władze działały na podstawie europejskiego nakazu aresztowania podejrzanego, któremu zarzuca się zmowę w celu spowodowania eksplozji, sabotaż i niszczenie budynków.