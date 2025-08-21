Aktualizacja: 21.08.2025 13:58 Publikacja: 21.08.2025 13:21
Foto: Alex Kraus/Bloomberg
Poinformował o tym w czwartek niemiecki prokurator generalny, dodając, że aresztowany zostanie po przetransportowaniu do Niemiec postawiony przed niemieckim sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.
Podejrzany Serhij K. miał należeć do grupy osób, która podłożyła detonatory na gazociągach Gazpromu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oświadczenia prokuratury.
Czytaj więcej
Niemieccy śledczy twierdzą, że sześcioosobowa grupa nurków, która rzekomo podłożyła materiały wyb...
On i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec jachtem żaglowym, aby dokonać ataku – poinformowała prokuratura, dodając, że jacht został wynajęty od niemieckiej firmy za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów tożsamości.
Władze działały na podstawie europejskiego nakazu aresztowania podejrzanego, któremu zarzuca się zmowę w celu spowodowania eksplozji, sabotaż i niszczenie budynków.
Agencja Reutera przypomina, że uszkodzenia rosyjskich gazociągów na dnie Bałtyku we wrześniu 2022 r. są „postrzegane zarówno przez Rosję, jak i Zachód jako akt sabotażu”. Nikt nie przyznał się do ich przeprowadzenia. Podejrzani byli m.in. Rosjanie, których statek do podwodnych prac zarejestrowała duńska łódź patrolowa kilka dni przed pierwszą eksplozją. Potem pojawiły się tropy ukraińskie i polskie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poinformował o tym w czwartek niemiecki prokurator generalny, dodając, że aresztowany zostanie po przetransportowaniu do Niemiec postawiony przed niemieckim sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.
Podejrzany Serhij K. miał należeć do grupy osób, która podłożyła detonatory na gazociągach Gazpromu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oświadczenia prokuratury.
Brytyjsko–holenderski Shell przegrał sądową batalię w sporze z amerykańskim koncernem LNG Venture Global. Shell...
Holenderska spółka Gazprom Neft Middle East (GNME), za pośrednictwem której Gazprom Neft prowadził działalność w...
Z nieznanych przyczyn na jednym z największych złóż gazu w Norwegii wysiadł potężny kompresor. Skutkuje to spadk...
Przez lata Gazprom dzielił i rządził na gazowym rynku Mołdawii. Teraz traci tam cały biznes i żali się na „niszc...
Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu. Zmienia ona mechanizm utrzymywania zap...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas