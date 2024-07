Początek roku dobry dla rynków gazu, ale popyt słabnie

W 2022 roku mieliśmy na rynku gazu do czynienia z potężnymi zawirowaniami rynkowymi wywołanymi wojną w Ukrainie. Przez kolejny rok sytuacja powoli wracała do równowagi, natomiast pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło wyraźniejszy wzrost zużycia. Z danych Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że popyt na gaz wzrósł w tym czasie o 3 procent rok do roku. Przy czym 70 procent tego wzrostu kumulowało się w pierwszym kwartale. To znacznie większa zwyżka niż zazwyczaj - w latach 2010-2020 średni wzrost wynosił 2 procent.

Największe wzrosty notowała Azja - zarówno w Chinach jak i w Indiach w pierwszym półroczu były one dwucyfrowe. Większemu zużyciu gazu sprzyjał zapewne spadek cen gazu w pierwszym kwartale. W tym czasie wróciły one do poziomów sprzed globalnego kryzysu energetycznego. Ale ta komfortowa dla konsumentów sytuacja nie trwała długo. W ostatnich miesiącach surowiec podrożał na wszystkich kluczowych rynkach.

IEA zakłada, że w drugim półroczu popyt na gaz osłabnie, co przełoży się na 2,5-procentowy wzrost w skali całego roku, napędzany głównie przez rynki azjatyckie. Azja odpowiadała za około 60 procent wzrostu światowego zapotrzebowania na gaz w pierwszej połowie tego roku. Rośnie przede wszystkim zużycie w przemyśle, ale nieznacznie również w energetyce. Europa wyraźnie redukuje wytwarzanie prądu z gazu, ale w Ameryce Północnej, Azji i Eurazji trend jest odwrotny.

Słabo jest z podażą LNG. W całym pierwszym półroczu wzrosła ona nieznacznie, o 2 procent rok do roku (czyli około 6 mld metrów sześciennych). Ale wzrost ten był zasługą wyłącznie pierwszego kwartału, kiedy to wyniósł 4,5 procenta. W kolejnym produkcja spadła już o 0,5 procenta. I to właśnie ograniczenie podaży w drugim kwartale w połączeniu z silnym popytem ze strony rynków azjatyckich sprawił, że ceny surowca wzrosły.