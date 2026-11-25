Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rosnący udział OZE w miksie energetycznym nie przekłada się na niższe ceny energii.

Jakie ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego Europy niesie zastąpienie jednej zależności od importu inną.

Na czym polega koncepcja „Wielkiej Szóstki” i jak może ona obniżyć koszty transformacji energetycznej.

Jaką strategiczną rolę w nowym podejściu do dekarbonizacji może odegrać Polska i jej regionalne inicjatywy.

Regionalizacja polityki energetycznej UE może pomóc szybciej i bezpieczniej realizować cel, jakim jest długoterminowe odejście od paliw kopalnych – wynika z raportu „Dlaczego współpraca energetyczna ma kluczowe znaczenie dla Europy wolnej od paliw kopalnych” przygotowanego przez think tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych, którego autorem jest dr Szymon Kardaś.

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Tylko tegoroczny kryzys energetyczny wywołany wojną w Zatoce Perskiej kosztował UE dodatkowe 100 mld euro, które wydano na zakup paliw kopalnych, a ceny gazu wzrosły od końca lutego o 140 proc. Choć udział OZE w produkcji energii rośnie w UE, także w Polsce, niższych cen nie widać. Jak działać w takich okolicznościach? Rozwiązania niektórych problemów znajdujemy w raporcie ECFR.

Potencjał „Wielkiej Szóstki”, w tym Polski

Jak mówi „Rz” dr Szymon Kardaś, UE wciąż nie jest w stanie uzgodnić wewnętrznych celów dotyczących wycofywania paliw kopalnych, co osłabia jej wpływ na krajowe polityki energetyczne państw członkowskich. – Wspólnota nie posiada spójnej mapy drogowej odejścia od paliw kopalnych na szczeblu ponadnarodowym, a państwa członkowskie podważają istniejące cele w tym zakresie, przyjmując indywidualne podejście do kształtowania własnego miksu energetycznego – mówi.

Jest to problematyczne dla Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Holandii i Hiszpanii, czyli państw tworzących tzw. wielką szóstkę UE, która odpowiada za ponad 70 proc. całkowitego zużycia gazu w Unii.

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Kraje te wciąż odkładają w czasie proces odchodzenia od paliw kopalnych, argumentując to potrzebą ochrony własnej konkurencyjności lub bezpieczeństwa energetycznego – mówi nasz rozmówca i dodaje, że UE nie może w nieskończoność ponosić kosztów za każdym razem, gdy w którymś z państw członkowskich dochodzi do zakłóceń w dostawach energii. – Wspólnota musi zatem doprowadzić do tego, by odejście od paliw kopalnych stało się fundamentem europejskiej suwerenności i bezpieczeństwa, przy pełnym wsparciu sześciu największych i najbardziej wpływowych gospodarek UE – uważa dr Kardaś.

Jak podkreśla, te kraje powinny odejść od samodzielnych, podyktowanych względami politycznymi inicjatyw energetycznych na rzecz działań regionalnych, a w tych z kolei Polska od lat jest aktywna. Mowa o Grupie Wyszehradzkiej, Trójkącie Weimarskim czy Inicjatywie Trójmorza.

Foto: Tomasz Sitarski

„Wielka szóstka” dysponuje istotnym atutem: dzięki skali swoich rynków oraz wpływom geopolitycznym ma większe możliwości działania niż pozostałe państwa członkowskie. Co więcej, kluczowym narzędziem w ich rękach jest udział w istniejących formatach regionalnych wewnątrz UE, co pomoże im przezwyciężyć krajowe egoizmy i wspólnie dążyć do realizacji dekarbonizacyjnych celów – wskazuje ekspert.

Polska w nurcie głównych zmian

Polska zalicza się zasadniczo do grupy państw, które adaptują się do potrzeb rynkowych i w których transformacja energetyczna wynika przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa, a nie z wyznaczonych sztywnych terminów całkowitego odejścia od paliw kopalnych. Dzięki gazociągowi Baltic Pipe, łączącemu norweskie złoża gazu z Polską i Danią, oraz terminalowi LNG w Świnoujściu kraj ten uniezależnił się od dostaw gazu ze Wschodu. Obecnie Polska może przesunąć punkt ciężkości z zapewnienia bezpiecznych dostaw energii na działania związane z transformacją energetyczną.

Zgodnie ze zaktualizowanym Krajowym planem na rzecz energii i klimatu (NECP) Polska zakłada, że do 2030 roku ponad połowa energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Choć Polska zakłada stopniowe odchodzenie od węgla (z perspektywą zakończenia tego procesu około 2040 roku), to nadal nasz kraj pozostaje jedynym państwem członkowskim UE, które nie wyznaczyło oficjalnej daty całkowitego odejścia od węgla na rzecz gazu ziemnego – wskazuje.

Jednak szoki cenowe gazu, takie jak w tym roku, kosztują nasze gospodarki kolejne miliardy euro. Jak obniżyć koszty tej transformacji? Doraźnie stosowane są mechanizmy mrożenia cen, ale nie jest to długoterminowe rozwiązanie.

Regionalizacja może zmniejszyć koszty

W raporcie wskazano, że „wielka szóstka” może pójść o krok dalej, wykorzystując regionalne formaty współpracy do wypracowania spójnego podejścia do realizacji europejskich celów dekarbonizacyjnych.

W dłuższej perspektywie nada to impuls całej Unii Europejskiej do realizacji strategii całkowitego odejścia od paliw kopalnych. Współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza zaowocowała powstaniem nowych gazociągów przesyłowych oraz terminali LNG wzdłuż osi północ-południe, co pozwoliło regionowi zdywersyfikować źródła dostaw i znacząco ograniczyć zależność od importu gazu z Rosji – wskazuje dr Kardaś.

Jego zdaniem „wielka szóstka” może potraktować to jako wzorzec do koordynacji przyszłych działań na rzecz dekarbonizacji lub do skuteczniejszego zarządzania już zakontraktowanymi dostawami paliw kopalnych, przy jednoczesnym unikaniu nowych zobowiązań, zwłaszcza w odniesieniu do gazu.

W sytuacji, gdy podmioty spoza UE (w tym USA) oferują Europie kolejne kontrakty gazowe, ściślejsza współpraca w zakresie wspólnego agregowania popytu może zapobiec nieefektywnościom wynikającym z prowadzenia zakupów w sposób odizolowany – mówi nasz rozmówca.

Gdy państwa działają niezależnie, polegając na indywidualnych długoterminowych kontraktach, może dojść do sytuacji, w której zakontraktowane ilości gazu przekraczają łączne zapotrzebowanie. Jak wskazuje, dzięki koordynacji regionalnej państwa mogą tworzyć porozumienia uwzględniające zarówno potrzeby krajowe, jak i transgraniczne.

Pozwala to na bardziej efektywne kosztowo zawieranie umów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka nadmiernego kontraktowania – podkreśla.

Grupa „wielkiej szóstki” (Big Six) powinna wykorzystać takie formaty współpracy regionalnej, aby wspierać wspólne planowanie i finansowanie linii przesyłowych oraz wielkoskalowych, transgranicznych magazynów energii. Państwa te mogłyby realizować wspólne, sztandarowe projekty, dotyczące na przykład połączeń międzysystemowych (interkonektorów) lub wspólnych magazynów energii, uzgodnione na poziomie przedsiębiorstw z poszczególnych krajów, przy wsparciu odpowiednich rządów.

Przyczyniłoby się to do przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej w poszczególnych państwach i umożliwiłoby krajom dysponującym nadwyżką energii wspieranie tych, które zmagają się z jej niedoborami. Przykładowo, Holandia i Niemcy mogłyby przesyłać energię z morskich farm wiatrowych, a Hiszpania i Włochy energię słoneczną – wskazano w raporcie.

Państwa członkowskie powinny wykorzystać propozycje dotyczące transgranicznych linii przesyłowych i połączeń elektroenergetycznych, zawarte w ich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu (NECP), aby przyspieszyć realizację inwestycji, zwłaszcza w przypadku projektów dwustronnych z innymi krajami.

– Formaty współpracy regionalnej mogą znacząco przyspieszyć dekarbonizację przemysłu poprzez tworzenie transgranicznych partnerstw przemysłowych oraz harmonizację ram wsparcia dla zielonych technologii – podsumowuje dr Szymon Kardaś.

Stany Zjednoczone zyskują na znaczeniu

Mimo że to wysokie ceny gazu skupiają uwagę opinii publicznej, nie jest to jedyne problematyczne paliwo. Europa wciąż importuje 96,6 proc. ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla budownictwa, przemysłu i transportu. Komisarz ds. energii i mieszkalnictwa Dan Jørgensen mówił niedawno w Polsce, że zależność UE od gazu nieco spadła, bo w 2022 r. ceny gazu wyznaczały ceny energii elektrycznej przez 80 proc. czasu, a obecnie dzieje się tak przez 20 proc. czasu.

W godzinach, gdy dostępne są wystarczające ilości energii odnawialnej, ceny mogą być bardzo niskie, a nawet ujemne. Z kolei w godzinach, gdy cenę wyznaczają źródła kopalne, zwykle gaz, są znacznie wyższe. W ocenie komisarza rozwój OZE i ograniczenie zużycia gazu sprawiły, że ceny są niższe, niż byłyby bez tych zmian – wskazywał.

UE podjęła kroki, aby zmniejszyć swoją ogólną zależność od paliw kopalnych. W styczniu 2026 roku ogłoszono wiążący cel: redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. netto w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Wymaga to całkowitego odejścia od węgla oraz ograniczenia popytu na gaz ziemny i ropę naftową o 39 proc. do 2040 roku. UE przyjęła również rozporządzenie zakazujące importu rosyjskiego LNG oraz gazu przesyłanego gazociągami. Zakaz ten ma wejść w życie z końcem 2027 roku.

Decyzja ta niesie jednak ryzyko zastąpienia jednej zależności drugą: w 2025 roku USA odpowiadały za 58 proc. importu LNG, a do 2030 roku udział ten może wzrosnąć do około 80 proc. Niektóre umowy na zakup gazu, zawierane między europejskimi firmami a amerykańskimi dostawcami, obowiązują nawet do 2050 r. – czytamy w raporcie.