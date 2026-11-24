Na okupowanym przez Rosję Krymie przez maksymalnie dziesięć dni będą obowiązywać ograniczenia w dostawach energii elektrycznej – zapowiedział szef rosyjskich władz okupacyjnych półwyspu Siergiej Aksionow.

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„W związku z prowadzeniem prac mających na celu zapobieganie awariom na terytorium Republiki Krymu od 25 listopada na okres nieprzekraczający dziesięciu dni zostaną ograniczone dostawy energii elektrycznej” – napisał Aksionow na platformie Max.

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Krym ogranicza dostawy energii elektrycznej

Według Aksionowa dostawy energii elektrycznej będą ograniczane o 30 proc. w godzinach od 8.00 do 21.00 czasu moskiewskiego, przy czym największe ograniczenia przypadną na godziny od 12.00 do 15.00. W nocy nie przewiduje się wyłączeń prądu. Przedstawiciel władz okupacyjnych zapewnił, że ograniczenia nie potrwają dłużej niż dziesięć dni.

Nie przewidziano jednak wprowadzenia szczegółowych harmonogramów wyłączeń prądu. Ograniczenia mają być równomiernie rozłożone na poszczególne jednostki administracyjne półwyspu – informuje rosyjska agencja RIA Nowosti.

Placówki użyteczności publicznej oraz systemy zaopatrzenia w ciepło i wodę mają funkcjonować bez zakłóceń.

Ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej obowiązują na Krymie od końca października. Jako ich przyczyny Aksionow wskazywał awarie głównych linii przesyłowych poza półwyspem, a także obiektów infrastruktury energetycznej na samym Krymie.

Kolejne problemy energetyczne na Krymie

Już 20 listopada na Krymie wprowadzono tymczasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w 12 rejonach i siedmiu miastach – przypomina rosyjski portal RBK. Według danych przedsiębiorstwa energetycznego Krymenergo przerwy w dostawach prądu trwały od trzech do sześciu godzin. Wyłączenia objęły m.in. Symferopol, Eupatorię, Kercz, Teodozję i Jałtę.

Wcześniej, 4 listopada, dostawy energii elektrycznej na półwyspie zostały ograniczone z powodu awarii systemu energetycznego poza Krymem. Oleg Kriuczkow, doradca szefa rosyjskich władz okupacyjnych półwyspu, informował wówczas o prowadzonych pracach mających na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania sieci energetycznej.