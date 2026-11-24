30 października ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy. Następnie rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Tomaszowi Gawlikowi. Będzie on pełnił obowiązki do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju. Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był prezesem spółki.

Reklama Reklama

W połowie maja rada nadzorcza JSW powołała do zarządu obecnej, XII kadencji Bogusława Oleksego na stanowisko prezesa, Tomasza Gawlika na wiceprezesa ds. rozwoju, Jolantę Gruszkę na wiceprezesa ds. handlu, a Artura Wojtkowa na wiceprezesa ds. pracy i polityki społecznej.

W czerwcu rada nadzorcza spółki powołała Adama Rozmusa na wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych. We wrześniu br. funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych objął Bartosz Styś.

Bogusław Oleksy kierował JSW przez ponad rok. W październiku 2025 r. rada nadzorcza JSW odwołała Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa i powierzyła wówczas Oleksemu pełnienie obowiązków prezesa do dnia jego powołania. Wcześniej Oleksy zasiadał w radzie nadzorczej JSW.

Czytaj więcej Węgiel Zarząd JSW widzi nadzieje na poprawę wyników Dokładamy wszelkich starań, aby wyniki spółki poprawiały się z kwartału na kwartał. Wierzę, że w drugim półroczu poprawimy nasz wynik i istotnie og...

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Miliardowe straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Na poczet finansowania działalności w czasie realizacji programu naprawczego spółka zawarła 9 listopada br. z ARP umowę pożyczki do kwoty 1,066 mld zł. Natomiast w sierpniu br. JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r. Szacunkowa strata za III kw. 2026 r. wynosi 286 mln zł; narastająco za dziewięć miesięcy 2026 r. szacunkowa strata netto zbliża się do 1,33 mld zł.

Ostateczne wyniki finansowe za III kw. 2026 r. i dziewięć miesięcy br. mają zostać przedstawione w skonsolidowanym raporcie we wtorek po południu. Na środę rano zarząd JSW zapowiedział konferencję wynikową.