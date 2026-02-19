W całym ubiegłym roku Orlen osiągnął zaś przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO w wysokości 41,9 mld zł, zaś przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 47,4 mld zł. Rok wcześniej przychody były nieco wyższe i wynosiły 295 mld zł.

W całym poprzednim roku koncern wypracował 41,9 mld zł EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto. Rok wcześniej było to zaś 2,6 mld zł zysku.

Wyniki sektorów działalności

Sektor wydobycia i dostaw wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł. Średnie dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło w tym czasie 215 tys. boe. – Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla sektora przerobu, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO. W czwartym kwartale ub.r. rafinerie należące do Grupy Orlen przerobiły 10,3 mln ton ropy. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii – tłumaczy spółka.

Sektor energetyczny wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Na wynik miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii elektrycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 34 proc. z odnawialnych źródeł. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,4 GWe (wzrost o 3 proc. (rok do roku), z czego w OZE 12 proc.). W tym czasie wyprodukowano 5,8 TWh energii elektrycznej, więcej o 18 proc. (rok do roku).

Perspektywy na ten rok

Jak wynika z prezentacji dołączonej do raportu kwartalnego, w tym roku Orlen planuje zakończenie aktualizacji harmonogramów oraz nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia. – Orlen w ciągu ostatnich miesięcy koncentrował swoje prace na dostosowaniu projektu do nowej formuły, w tym uzupełnieniu o niezbędne dla efektywności inwestycji elementy. W ramach tego procesu trwają negocjacje niezbędnego zakresu zmian umowy na realizację całości projektu, które powinny zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2026 r. – informuje koncern.