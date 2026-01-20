NWZ KGHM odbyło się we wtorek w Lubinie w siedzibie spółki. Zostało zwołane na wniosek Skarbu Państwa - największego akcjonariusza miedziowego koncernu. Przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił kandydatury wszystkich czterech nowych członków rady nadzorczej.

Nowymi członkami rady nadzorczej KGHM zostali: były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009 Zbigniew Ćwiąkalski, Artur Ulrich, Łukasz Żelewski i Remigiusz Paszkiewicz. Wcześniej NWZ odwołało z funkcji członków rady nadzorczej KGHM dotychczasowego przewodniczącego tego gremium Aleksandra Cieślińskiego, zastępcę przewodniczącego RN Tadeusza Kocowskiego oraz Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.

Według statutu KGHM, rada nadzorcza spółki składa się z 7 do 10 członków. W poprzedniej radzie również zasiadało 10 osób.

Znane nazwiska w nowej radzie nadzorczej KGHM

Remigiusz Paszkiewicz od sierpnia 2025 r. pełnił funkcję prezesa Grupy Kapitałowej Grupa Przemysłowa Baltic (podległej ARP), realizującej projekty konstrukcji stalowych dla sektora lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego oraz energetyki jądrowej. W latach 2023-2025 pełnił funkcję Członka Zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet. Wcześniej był m.in. prezesem Anwilu (Grupa Orlen), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz doradcą w projektach z zakresu logistyki i strategii rozwoju spółek infrastrukturalnych.