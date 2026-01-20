Aktualizacja: 20.01.2026 19:39 Publikacja: 20.01.2026 13:56
Nowo uformowane miedziane arkusze katodowe w magazynie huty miedzi KGHM Polska Miedź SA w Głogowie
Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg
NWZ KGHM odbyło się we wtorek w Lubinie w siedzibie spółki. Zostało zwołane na wniosek Skarbu Państwa - największego akcjonariusza miedziowego koncernu. Przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił kandydatury wszystkich czterech nowych członków rady nadzorczej.
Nowymi członkami rady nadzorczej KGHM zostali: były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009 Zbigniew Ćwiąkalski, Artur Ulrich, Łukasz Żelewski i Remigiusz Paszkiewicz. Wcześniej NWZ odwołało z funkcji członków rady nadzorczej KGHM dotychczasowego przewodniczącego tego gremium Aleksandra Cieślińskiego, zastępcę przewodniczącego RN Tadeusza Kocowskiego oraz Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.
Według statutu KGHM, rada nadzorcza spółki składa się z 7 do 10 członków. W poprzedniej radzie również zasiadało 10 osób.
Remigiusz Paszkiewicz od sierpnia 2025 r. pełnił funkcję prezesa Grupy Kapitałowej Grupa Przemysłowa Baltic (podległej ARP), realizującej projekty konstrukcji stalowych dla sektora lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego oraz energetyki jądrowej. W latach 2023-2025 pełnił funkcję Członka Zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet. Wcześniej był m.in. prezesem Anwilu (Grupa Orlen), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz doradcą w projektach z zakresu logistyki i strategii rozwoju spółek infrastrukturalnych.
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski to były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009. Obecnie partner w kancelarii prawnej SPCG (Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski sp.k.). Wcześniej kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W latach 1972-2023 pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Ćwiąkalski był też w latach 2010-2016 członkiem rady nadzorczej PZU.
Pozostali kandydaci nie są już tak powszechnie rozpoznawalni. Łukasz Żelewski pracował m.in. w zarządach Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Pomorza, Energi Oświetlenie Sp. z o.o. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Był też członkiem Rady Izby Gospodarczej Pomorza i Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.
Artur Ulrich, od 1991 do 2005, a następnie od 2010 do 2025 r., był związany ze spółką Viessmann GmbH (obecnie należąca do amerykańskiej grupy Carrier) i pełnił funkcje Dyrektora Generalnego, prezesa, a następnie Prezesa Eksportu na Europę Wschodnią i Bliski Wschód. Koncern ten zajmuje się głównie produkcją urządzeń z branży energetycznej (urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne, odnawialne źródła energii)). Od Od 2005 r. do 2007 r. Artur Ulrich pełnił funkcję prezesa zarządu Kulczyk Holding S.A. (Polenergia, Kompania Piwowarska, Autostrada Wielkopolska, TUiR Warta, Telekomunikacja Polska, Skoda Auto Polska). Zajmował się konsolidacją i restrukturyzacją grupy Kulczyk Holding. Przez lata był też członkiem zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz członkiem zarządu "Europa Forum" we Wrocławiu.
