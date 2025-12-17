Reklama

KGHM zwiększy inwestycje dzięki obniżonej daninie

Podpis prezydenta pod znowelizowaną ustawą o podatku od wydobycia rud miedzi pozwoli koncernowi zaoszczędzić na tej daninie ponad 10 mld zł w 10 lat. Pieniądze zostaną przeznaczone na wzrost wydobycia w Polsce.

Publikacja: 17.12.2025 05:02

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Tomasz Furman

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw. Jej zasadniczym celem jest wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla firm zajmujących się wydobyciem rud miedzi w Polsce. Dziś praktycznie dotyczy jedynie KGHM.

KGHM zapłaci dużo mniejszy podatek niż dotychczas

W długiej perspektywie zmiana ma umożliwić firmom wydobywającym miedź i planującym taką działalność inwestowanie w nowe projekty związane z zagospodarowaniem złóż tego surowca. Podpisana nowelizacja przewiduje obniżenie od przyszłego roku podatku od wydobycia miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki tej daniny. Konkretnie zakłada, że dotychczasowy współczynnik 0,85 we wzorze dotyczącym opodatkowania w okresie koniunktury na rynku metali ma być obniżony do 0,74 w pierwszym roku obowiązywania regulacji i do 0,68 w drugim i trzecim roku.

Ponadto, od 2029 r. podmiot dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra będzie uprawniony do odliczenia od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Wysokość tego odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 30 proc. podatku obliczonego za dany miesięczny okres rozliczeniowy.

Z opublikowanych w lipcu wyliczeń Ministerstwa Finansów, które było autorem nowelizacji ustawy, wynikało, że w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji dochody budżetu państwa mogą być uszczuplone o 0,5 mld zł, w dwóch kolejnych latach po 0,75 mld zł rocznie, a w następnych po 1,15 mld zł rocznie. Tym samym KGHM w ciągu 10 lat zapłaciłby daninę mniejszą o 10,05 mld zł z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, niż wynosiłaby ona według obecnie obowiązującej metodologii.

KGHM będzie miał więcej pieniędzy na inwestycje

Nowelizacja ustawy o podatku miedziowym wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r. Wkrótce zarząd KGHM powinien ogłosić nową strategię na najbliższe lata. Andrzej Szydło, prezes KGHM, w kwietniowym wywiadzie udzielonym „Parkietowi” mówił, że spółka chce taki dokument opracować na 30 lat. Jednocześnie zaznaczył, że publikacja nastąpi w tym roku, ale po uchwaleniu zmian w podatku miedziowym.

Strategia ma m.in. zawierać informacje na temat wydatków inwestycyjnych. „Musimy wziąć pod uwagę nie tylko kwestię budowy trzech nowych szybów na istniejącej już infrastrukturze, ale i realizacji kolejnych szybów, nowego zakładu przeróbki, czy kwestię zagospodarowania odpadów z tzw. flotacji. Do tego dochodzi rozbudowa infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, gospodarki wodno-ściekowej, sprężonego powietrza, gazu, itd.” – twierdził Szydło.

KGHM, od chwili wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli od 2012 r., zapłacił z tego tytułu już ponad 30 mld zł. Tylko w tym roku, od stycznia do października, wpływy do budżetu państwa z tytułu miedziowej daniny wyniosły prawie 3,7 mld zł.

