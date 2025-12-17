KGHM zwiększy inwestycje dzięki obniżonej daninie

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw. Jej zasadniczym celem jest wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla firm zajmujących się wydobyciem rud miedzi w Polsce. Dziś praktycznie dotyczy jedynie KGHM.

KGHM zapłaci dużo mniejszy podatek niż dotychczas

W długiej perspektywie zmiana ma umożliwić firmom wydobywającym miedź i planującym taką działalność inwestowanie w nowe projekty związane z zagospodarowaniem złóż tego surowca. Podpisana nowelizacja przewiduje obniżenie od przyszłego roku podatku od wydobycia miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki tej daniny. Konkretnie zakłada, że dotychczasowy współczynnik 0,85 we wzorze dotyczącym opodatkowania w okresie koniunktury na rynku metali ma być obniżony do 0,74 w pierwszym roku obowiązywania regulacji i do 0,68 w drugim i trzecim roku.

Ponadto, od 2029 r. podmiot dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra będzie uprawniony do odliczenia od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Wysokość tego odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 30 proc. podatku obliczonego za dany miesięczny okres rozliczeniowy.

Z opublikowanych w lipcu wyliczeń Ministerstwa Finansów, które było autorem nowelizacji ustawy, wynikało, że w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji dochody budżetu państwa mogą być uszczuplone o 0,5 mld zł, w dwóch kolejnych latach po 0,75 mld zł rocznie, a w następnych po 1,15 mld zł rocznie. Tym samym KGHM w ciągu 10 lat zapłaciłby daninę mniejszą o 10,05 mld zł z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, niż wynosiłaby ona według obecnie obowiązującej metodologii.