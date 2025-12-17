KGHM zwiększy inwestycje dzięki obniżonej daninie

Aktualizacja: 17.12.2025 15:42 Publikacja: 17.12.2025 05:02
Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw. Jej zasadniczym celem jest wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla firm zajmujących się wydobyciem rud miedzi w Polsce. Dziś praktycznie dotyczy jedynie KGHM.
W długiej perspektywie zmiana ma umożliwić firmom wydobywającym miedź i planującym taką działalność inwestowanie w nowe projekty związane z zagospodarowaniem złóż tego surowca. Podpisana nowelizacja przewiduje obniżenie od przyszłego roku podatku od wydobycia miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki tej daniny. Konkretnie zakłada, że dotychczasowy współczynnik 0,85 we wzorze dotyczącym opodatkowania w okresie koniunktury na rynku metali ma być obniżony do 0,74 w pierwszym roku obowiązywania regulacji i do 0,68 w drugim i trzecim roku.
Ponadto, od 2029 r. podmiot dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra będzie uprawniony do odliczenia od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Wysokość tego odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 30 proc. podatku obliczonego za dany miesięczny okres rozliczeniowy.
Z opublikowanych w lipcu wyliczeń Ministerstwa Finansów, które było autorem nowelizacji ustawy, wynikało, że w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji dochody budżetu państwa mogą być uszczuplone o 0,5 mld zł, w dwóch kolejnych latach po 0,75 mld zł rocznie, a w następnych po 1,15 mld zł rocznie. Tym samym KGHM w ciągu 10 lat zapłaciłby daninę mniejszą o 10,05 mld zł z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, niż wynosiłaby ona według obecnie obowiązującej metodologii.
Nowelizacja ustawy o podatku miedziowym wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r. Wkrótce zarząd KGHM powinien ogłosić nową strategię na najbliższe lata. Andrzej Szydło, prezes KGHM, w kwietniowym wywiadzie udzielonym „Parkietowi” mówił, że spółka chce taki dokument opracować na 30 lat. Jednocześnie zaznaczył, że publikacja nastąpi w tym roku, ale po uchwaleniu zmian w podatku miedziowym.
Strategia ma m.in. zawierać informacje na temat wydatków inwestycyjnych. „Musimy wziąć pod uwagę nie tylko kwestię budowy trzech nowych szybów na istniejącej już infrastrukturze, ale i realizacji kolejnych szybów, nowego zakładu przeróbki, czy kwestię zagospodarowania odpadów z tzw. flotacji. Do tego dochodzi rozbudowa infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, gospodarki wodno-ściekowej, sprężonego powietrza, gazu, itd.” – twierdził Szydło.
KGHM, od chwili wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli od 2012 r., zapłacił z tego tytułu już ponad 30 mld zł. Tylko w tym roku, od stycznia do października, wpływy do budżetu państwa z tytułu miedziowej daniny wyniosły prawie 3,7 mld zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nawozowy koncern złożył kontrofertę na propozycję płockiej spółki dotyczącej przejęcia 100 proc. akcji GA Polyol...
Grudzień będzie najgorszym od pięciu lat miesiącem dla eksportu rosyjskich surowców energetycznych. Dochody Krem...
Barbórka to święto górników, nie tylko tych wydobywających węgiel, ale też pracujących przy produkcji ropy i gaz...
W piątek, 21 listopada, weszły w życie sankcje USA wobec Rosnieftu i Łukoilu. Zbiegło się to z przekazaniem Ukra...
Premier Węgier Viktor Orbán ogłosił po rozmowach w Waszyngtonie, że prezydent USA Donald Trump zgodził się zwoln...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas