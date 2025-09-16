KGHM zauważa, że od chwili wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin zapłacił z tego tytułu już ponad 30 mld zł. To więcej niż obecna kapitalizacja spółki na GPW, która w ostatni piątek sięgała 27,8 mld zł. Konieczność zapłacenia tak dużej daniny mocno ograniczyła dotychczasowe możliwości inwestycyjne grupy związane z rozwojem krajowego wydobycia, a w konsekwencji rentowne funkcjonowanie na rynku miedzi, który ma charakter globalny. „Dzieje się tak, gdyż inni producenci miedzi i srebra są objęci daniną ustalaną na wielokrotnie niższym poziomie niż w Polsce (co najmniej pięciokrotnie)” – napisała spółka w swoim stanowisku przesłanym do Ministerstwa Finansów (jest autorem nowelizacji).

KGHM przekonuje, że przemysł wydobywczy stoi obecnie w obliczu wyczerpywania się złóż i pogarszających się warunków geologicznych, rosnących kosztów eksploatacji oraz coraz bardziej restrykcyjnych przepisów środowiskowych. W efekcie konieczna jest eksploatacja nowych złóż, a do tego potrzebne są ogromne środki. Koncern zauważa, że nawet po wprowadzeniu proponowanej w nowelizacji tzw. ulgi inwestycyjnej efektywne opodatkowanie wydobycia w Polsce nadal będzie wyraźnie wyższe niż w Chile, Peru czy Kanadzie, czyli w krajach, które mają istotne znaczenie dla światowej produkcji miedzi.

Lumina Metals i The Electrum Group mogą zainwestować w Polsce 27 mld zł

Na wysokie opodatkowanie wydobycia po wejściu w życie nowelizacji w obecnie proponowanym kształcie zwracają uwagę również Lumina Metals, kanadyjska grupa zajmująca się poszukiwaniami i rozpoznaniem złóż rud metali i rozwojem projektów górniczych oraz The Electrum Group, amerykańska firma inwestująca w złoża metali szlachetnych, a także miedzi, niklu i cynku. Ta pierwsza działa w Polsce poprzez firmy Mozów Copper, Zielona Góra Copper i Ostrzeszów Copper, a druga poprzez Kompanię Górniczą Amarante.

„Uwzględniając najlepsze międzynarodowe praktyki rynkowe, konieczne jest wdrożenie nowej formuły podatku opartej na zysku (przychód netto) generowany z tytułu działalności wydobywczej zarówno miedzi, jak i srebra, na wzór innych państw o rozwiniętym sektorze wydobywczym, takich jak Kanada, USA, Australia czy Chile. Co istotne, skutkiem takiej zmiany będzie utrzymanie wpływów budżetowych na zbliżonym poziomie (a nawet ich zwiększenie w długim okresie) poprzez przeformułowanie podatku i poszerzenie bazy podatkowej wynikające z nowych znaczących inwestycji kapitałowych” – przekonują Lumina Metals i The Electrum Group.