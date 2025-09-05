Reklama

PGE podzieliła się wstępnymi wynikami za drugi kwartał. Spółce ciąży węgiel

Grupa PGE szacuje, że miała w II kw. 2025 r. 3,34 mld zł raportowanej EBITDA oraz 9,61 mld zł straty netto j.d. - podała spółka w komunikacie giełdowym.

Publikacja: 05.09.2025 21:03

Siedziba PGE w Warszawie

Siedziba PGE w Warszawie

Foto: Bartłomiej Sawicki

Bartłomiej Sawicki

Szacunkowa powtarzalna EBITDA wyniosła 3,27 mld zł, a strata netto j.d. skorygowana o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniosła ok. 0,61 mld zł.

Jak napisał na portalu „X” Dariusz Marzec, prezes PGE, grupa osiągnęła rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych w II kwartale. „Zrealizowaliśmy inwestycje związane z transformacją energetyczną o wartości 3,2 mld zł, czyli o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Finansowanie transformacji polskiej energetyki na taką skalę jest możliwe dzięki efektywnie prowadzonej działalności operacyjnej, czego potwierdzeniem jest EBITDA na poziomie 3,3 mld zł.” - napisał prezes. Dodał jednocześnie, że firma odczuwa   presję wynikającą ze spadającej produkcji z elektrowni węglowych (niższej o 21 proc. rok do roku) oraz odpisów związanych z energetyką konwencjonalną. „Nasz CAPEX w tym kwartale wyraźnie pokazuje, że zgodnie ze strategią konsekwentnie zwiększamy wydatki inwestycyjne, mając pełną świadomość wyzwań stojących przed Spółką w najbliższych latach” skomentował prezes. 

Wysokie odpisy na węglu 

W komunikacie czytamy, że na wyniki II kwartału 2025 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 67 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały – mające charakter niegotówkowy odpis zapasów strategicznych, który przełożył się na zmniejszenie wyniku raportowanego o około 112 mln zł, zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej, która przełożyła się na zmniejszenie wyniku raportowanego o około 79 mln zł, rozwiązanie rezerwy na świadczenie (NABE), co przełożyło się na zwiększenie wyniku raportowanego o około 187 mln zł.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) wyniósł około 3,34 mld zł. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,52 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Gazowa: 0,13 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Węglowa: 0,10 mld zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,36 mld zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,31 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,32 mld zł, EBITDA segmentu Obrót: 0,52 mld zł, EBITDA pozostałej działalności i korekty konsolidacyjne wyniosły 0,07 mld zł.

Na wynik EBITDA największy wpływ miał efekt testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych na poziomie Grupy Kapitałowej PGE dokonano odpisów aktywów trwałych (zdarzenie o charakterze niegotówkowym) segmentu Energetyka Węglowa w wysokości około 8,7 mld zł oraz segmentu Energetyka Odnawialna w wysokości około 0,4 mld zł; dokonano zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony (zdarzenie o charakterze niegotówkowym) segmentu Energetyka Węglowa w wysokości około 2,5 mld zł.

Powyższe zdarzenia obniżą wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za II kwartał 2025 roku o około 9,1 mld zł, wynik netto - o około 11,6 mld zł, a w efekcie skonsolidowana strata j.d. za II kwartał 2025 r. wyniosła ok. 9,61 mld zł. Skorygowana strata netto j.d. skorygowana o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniosła ok. 0,61 mld zł.

Wskazano również, że nakłady inwestycyjne w II kwartale 2025 r. wyniosły około 3,2 mld zł, a szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosło około -0,99 mld zł (gotówka netto), przy czym szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł około 14,65 mld zł.

Koszt produkcji energii 

W komunikacie z szacunkami za II kw. podano, że spółka osiągnęła w tym okresie produkcję energii elektrycznej netto na poziomie 11,43 TWh, dystrybucję energii elektrycznej na poziomie 9,41 TWh, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych:7,73 TWh, oraz sprzedaż ciepła rzędu 7,45 PJ.

Podano również, że średnia cena hurtowa energii elektrycznej w II kwartale 2025 r. w segmentach Energetyki Węglowej, Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa łącznie wyniosła 509 zł/MWh i odpowiednio: 509 zł/MWh w segmencie Energetyki Węglowej, 545 zł/MWh w segmencie Energetyki Gazowej, 480 zł/MWh w segmencie Ciepłownictwa.

Jednocześnie średni koszt CO2 ww. segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 294 zł/MWh. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 r. jest planowana na 9 września 2025 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska Grupa Energetyczna (PGE)

