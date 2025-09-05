Szacunkowa powtarzalna EBITDA wyniosła 3,27 mld zł, a strata netto j.d. skorygowana o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniosła ok. 0,61 mld zł.

Reklama Reklama

Jak napisał na portalu „X” Dariusz Marzec, prezes PGE, grupa osiągnęła rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych w II kwartale. „Zrealizowaliśmy inwestycje związane z transformacją energetyczną o wartości 3,2 mld zł, czyli o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Finansowanie transformacji polskiej energetyki na taką skalę jest możliwe dzięki efektywnie prowadzonej działalności operacyjnej, czego potwierdzeniem jest EBITDA na poziomie 3,3 mld zł.” - napisał prezes. Dodał jednocześnie, że firma odczuwa presję wynikającą ze spadającej produkcji z elektrowni węglowych (niższej o 21 proc. rok do roku) oraz odpisów związanych z energetyką konwencjonalną. „Nasz CAPEX w tym kwartale wyraźnie pokazuje, że zgodnie ze strategią konsekwentnie zwiększamy wydatki inwestycyjne, mając pełną świadomość wyzwań stojących przed Spółką w najbliższych latach” skomentował prezes.

Wysokie odpisy na węglu

W komunikacie czytamy, że na wyniki II kwartału 2025 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 67 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały – mające charakter niegotówkowy odpis zapasów strategicznych, który przełożył się na zmniejszenie wyniku raportowanego o około 112 mln zł, zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej, która przełożyła się na zmniejszenie wyniku raportowanego o około 79 mln zł, rozwiązanie rezerwy na świadczenie (NABE), co przełożyło się na zwiększenie wyniku raportowanego o około 187 mln zł.