Rząd poinformował, że przyjęte przez Radę Ministrów pakiety deregulacyjne w postaci zmian w ustawie Prawo energetyczne mają usprawnić inwestycje w OZE oraz proces przyłączeń do sieci elektroenergetycznej. Zobowiązuje on także sprzedawców do większej przejrzystości rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Na łamach „Rzeczpospolitej” już opisaliśmy te propozycje, a nasi rozmówcy ocenili zaproponowane zmiany.

Czytelniejsze faktury za prąd. Inni to robią bez ustawy

Jak poinformowała KPRM w komunikacie, w projekcie autorstwa MKiŚ znalazło się 6 propozycji deregulacyjnych. "Dwie z nich skierowane są do odbiorców końcowych energii elektrycznej i mają na celu poprawę ich uczestnictwa w rynku energii elektrycznej. Kolejne propozycje zawierają regulacje w zakresie usprawnienia procesu przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, zwiększenia liczby obiektów możliwych do przyłączenia i lepszego zarządzania nadwyżkami energii z OZE oraz usprawnienia dotyczące inwestycji w OZE" – czytamy w komunikacie.

Uproszczony rachunek za energię elektryczną ma być bardziej zrozumiały dla odbiorców i zawierać lepiej widoczne najważniejsze informacje. Łączna kwota do zapłaty, opłata za zużytą energię i koszt jej dostarczania będą podsumowaniem rachunku. – Łatwiej będzie też skorzystać z rachunku elektronicznego. Dla wielu odbiorców to ważne uproszczenie. Dla tych jednak, którzy wolą tradycyjne formy komunikacji, wciąż dostępne będą papierowe wersje dokumentów – powiedziała z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Nowi klienci będą otrzymywać rachunki oraz inne dokumenty drogą cyfrową. Będą jednak nadal mogli wybrać na życzenie papierową formę komunikacji.

Tu jednak warto zaznaczyć, że pierwsi sprzedawcy już to robią (Grupa Tauron) bez konieczności odgórnych zmian w ustawach. „Już od marca nasi klienci otrzymują swoje faktury za prąd wraz czytelnym podsumowaniem najważniejszych informacji rozliczeniowych. Upraszczamy w ten sposób fakturę, aby ułatwić klientom jej zrozumienie. Jednocześnie już w czerwcu zaprezentujemy całkowicie nową fakturę dla gospodarstw domowych, którą klienci otrzymają jeszcze w tym roku” - informuje nas Tauron.