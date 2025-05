Hiszpański operator odpowiedzialny za energetykę - RED Eléctrica stwierdził również, że plany kraju dotyczące wyłączenia wszystkich siedmiu reaktorów jądrowych do 2035 r. mogą zagrozić dostawom energii.

Z kolei Portugalia ma tylko do dyspozycji jako źródła dyspozycyjne – gazowe i wodne – które są w stanie szybko zareagować, jeśli sieć będzie potrzebowała więcej energii.

Blackout w Hiszpanii

Awaria systemu energetycznego 28 kwietnia br. doprowadziła do „całkowitego załamania” w elektrowniach na południowym zachodzie Hiszpanii, co trwało łącznie pięć sekund. O godz. 12.33 nastąpiła sekundowa utraty produkcji energii elektrycznej w południowo-zachodniej części kraju. Jest wysoce prawdopodobne, że chodzi o farmy fotowoltaiczne, ale analitycy operatora nie mogą tego jeszcze stwierdzić z całą pewnością. W ciągu mikrosekund sieć ustabilizowała się sama, ale ok. 1,5 sekundy później nastąpiło drugie zdarzenie, które jeszcze bardziej ją zdestabilizowało. Następnie, około 3,5 sekundy później, niestabilność sieci na Półwyspie Iberyjskim osiągnęło poziom, który uniemożliwia przesył energii między Hiszpanią a Francją.

Zaraz potem nastąpiła duża utrata energii z OZE. Zapotrzebowanie na moc spadło nagle o 15 GW, mimo że zwykle wynosi ono 26-27 GW. Nie wskazano jednak, co stało za utratą dużej ilości energii z OZE. Tak duże skoki napięcia, jak domino, przełożyły się na destabilizacje sieci, zmuszając elektrownie do odłączenia, aż do całkowitego załamania sieci. W tym samym czasie produkcja energii z dyspozycyjnych źródeł energii była zbyt niska, aby mogły one zrekompensować braki mocy. Zabraknąć mogło m.in. tzw. rezerwy wirującej. Innymi słowy . wirujący generator obraca się z prędkością, która wytwarza energię o dokładnie takiej samej częstotliwości, jak częstotliwość mocy sieciowej.

W krytycznym momencie produkcja prądu w Hiszpanii spadła do zera. Warto pamiętać, że jest to bardzo wstępna analiza. Pracownicy Red Eléctrica, podkreślili, że brakuje im wystarczających danych, aby wyciągnąć ostateczne wnioski.

Działania ochronne w Polsce

W Polsce realizowany jest plan rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) uzgodniony przez PSE zakłada szereg inwestycji na ponad 64 mld zł do 2034 r. W ramach planów przewiduje się m.in. 4700 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądową linię stałoprądową. Polsce póki co blackout nie grozi, ale niedobory stabilnej mocy, bilansującej rosnącą moc OZE już. Jak wynika z danych na koniec 2024 r. braki mocy mogą osiągnąć 4,2 GW w 2026 r., a w 2034 r. wzrosnąć do niepokojących 9,4 GW. Z ekspertyzy PSE wynikało, że konieczne może być przedłużenie życia starszych elektrowni węglowych, które wkrótce miałyby zostać zamknięte. Obecnie realizowane projekty elektrowni gazowych o mocy 4,5 GW nie pokryją rosnącego zapotrzebowania na energię. Dzięki nowym aukcjom rynku mocy (system wsparcia) uzupełniającym dla starszych elektrowni węglowych oraz uzupełniających dla elektrowni gazowych do końca lat 20 moc dyspozycyjna ma być zabezpieczona.