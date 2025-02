Rząd zapowiada kontynuowanie rynku mocy zapewniającego dostawy prądu

Czytaj więcej Gaz Rynek mocy znów do poprawki. Będą nowe elektrownie gazowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, który pozwoli na przeprowadzenie aukcji dogrywkowej na dostawy energii elektrycznej za 2029 rok oraz - najprawdopodobniej - na 2030 rok. Pozwoli to na zabezpieczenie mocy do produkcji energii elektrycznej pod koniec lat 20. Wątpliwości dotyczyły zgody Komisji Europejskiej na ten mechanizm wsparcia.

Z dokumentów Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) dotyczących generacji mocy, które trafiły do rządu w ubiegłym roku wynikało, że już w 2026 roku niedobory mocy do produkcji energii elektrycznej mogą sięgnąć 4,2 GW. Dla porównania największy blok węglowy w Polsce – w Kozienicach – ma moc 1 GW.

Jak wynikało z analizy, w pierwszym kroku niezbędne jest stworzenie mechanizmu finansowania jednostek węglowych, które w latach 2026–2028 będą mogły nadal być wspierane na rynku mocy (Bez tego nowego mechanizmu z systemu wypadłoby od ok. 2000 MW w roku 2026 do ok. 4700 MW w roku 2028). Ten punkt został już spełniony.

Według PSE takich mechanizmów zapewniających utrzymanie i budowę nowych mocy powinno być pięć. Poza wspominanym wyżej, konieczny będzie system przejściowy po wygaśnięciu rynku mocy na dostawy mocy w 2030 r., nowy rynek mocy wspierający elastyczność systemu od 2031 r., który docelowo będzie dedykowany m.in. magazynom energii. Kolejny, czwarty element to kluczowy dla koncepcji transformacji energetycznej opartej na gazie program wsparcia budowy jednostek gazowych, gotowych do przejścia na spalanie wodoru (ten jest na etapie prac rządowych). Piąty element to mechanizm wsparcia jednostek węglowych, których udział malałby wraz z budową nowych mocy gazowych.

Sprawozdanie resortu to początek do wprowadzenia głębszych zmian o których mowa wyżej.