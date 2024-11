Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło w tym roku względem poprzedniego o 1,83 proc. do 125,26 TWh licząc od stycznia do września. Jednocześnie udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej był w tym okresie najniższy w historii i wynosił ok. 61 proc. Rekordowy był także wrzesień.