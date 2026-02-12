Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny chwilowego wyłączenia połączenia elektroenergetycznego Polska-Szwecja?

W jaki sposób polski system elektroenergetyczny reaguje na obecną awarię?

Jakie działania są podejmowane w celu naprawy uszkodzonego elementu połączenia?

Na czym polega ustanowiona strefa bezpieczeństwa wokół kabla SwePol Link?

Jakie znaczenie ma kabel SwePol Link dla polskiego systemu energetycznego?

Jakie różnice w informowaniu o awarii obserwujemy między Polską a Szwecją?

PSE oraz Ministerstwo Energii zapewniają, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa. – Na ten moment wszystko wskazuje na to, że awaria nie była spowodowana celowym działaniem. Trwa przygotowanie do naprawy uszkodzonego elementu – wskazuje operator sieci. Obecnie trwają przygotowania do naprawy uszkodzonego elementu.

Kabel do Szwecji pod szczególnym nadzorem

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w pobliżu połączenia elektroenergetycznego Polska – Szwecja, podmorskiego kabla SwePol Link, ustanowiono strefę bezpieczeństwa. Pozwolić to miało chronić infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.