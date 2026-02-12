PSE oraz Ministerstwo Energii zapewniają, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa. – Na ten moment wszystko wskazuje na to, że awaria nie była spowodowana celowym działaniem. Trwa przygotowanie do naprawy uszkodzonego elementu – wskazuje operator sieci. Obecnie trwają przygotowania do naprawy uszkodzonego elementu.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w pobliżu połączenia elektroenergetycznego Polska – Szwecja, podmorskiego kabla SwePol Link, ustanowiono strefę bezpieczeństwa. Pozwolić to miało chronić infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Zarządzenie w sprawie ustanowienia strefy 8 lipca wydał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Strefa ma 250 m szerokości w obie strony od osi kabla i obowiązuje w niej zakaz trałowania, łowienia ryb, uprawiania sportów wodnych, nurkowania, kotwiczenia i prowadzenia prac podwodnych innych niż zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – Blisko współpracujemy z innymi instytucjami państwowymi przy zapewnieniu ochrony infrastruktury elektroenergetycznej. Ustanowienie strefy bezpieczeństwa wzdłuż kabla znacznie ułatwi prowadzenie tych działań od strony formalnej – mówił w ubiegłym roku Daniel Wagner, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PSE.
Połączenie SwePol Link ma moc 600 MW i łączy stacje Słupsk i Stärno w pobliżu Karlshamn na południowym wybrzeżu Szwecji. To kabel prądu stałego (HVDC) o łącznej długości ponad 250 km. Linia działa od 2000 r. i jest eksploatowana przez operatorów systemów przesyłowych Polski i Szwecji, PSE i Svenska Kraftnät. Połączenie pomaga często Polsce stabilizować sytuację energetyczną w przypadku ryzyka braku mocy do produkcji energii elektrycznej. Szwedzki operator póki co nie przekazał informacji analogicznych do tych, które przedstawiła polska strona.
