Reklama
Rozwiń
Reklama

Awaria połączenia elektroenergetycznego do Szwecji

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Szwecja jest chwilowo wyłączone ze względu na usterkę. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują, że obecnie nie ma dowodów, aby awaria była spowodowana celowym działaniem.

Publikacja: 12.02.2026 18:19

Awaria połączenia elektroenergetycznego do Szwecji

Foto: Shutterstock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny chwilowego wyłączenia połączenia elektroenergetycznego Polska-Szwecja?
  • W jaki sposób polski system elektroenergetyczny reaguje na obecną awarię?
  • Jakie działania są podejmowane w celu naprawy uszkodzonego elementu połączenia?
  • Na czym polega ustanowiona strefa bezpieczeństwa wokół kabla SwePol Link?
  • Jakie znaczenie ma kabel SwePol Link dla polskiego systemu energetycznego?
  • Jakie różnice w informowaniu o awarii obserwujemy między Polską a Szwecją?

PSE oraz Ministerstwo Energii zapewniają, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa. – Na ten moment wszystko wskazuje na to, że awaria nie była spowodowana celowym działaniem. Trwa przygotowanie do naprawy uszkodzonego elementu – wskazuje operator sieci. Obecnie trwają przygotowania do naprawy uszkodzonego elementu.

Kabel do Szwecji pod szczególnym nadzorem 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w pobliżu połączenia elektroenergetycznego Polska – Szwecja, podmorskiego kabla SwePol Link, ustanowiono strefę bezpieczeństwa. Pozwolić to miało chronić infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Reklama
Reklama

Zarządzenie w sprawie ustanowienia strefy 8 lipca wydał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Strefa ma 250 m szerokości w obie strony od osi kabla i obowiązuje w niej zakaz trałowania, łowienia ryb, uprawiania sportów wodnych, nurkowania, kotwiczenia i prowadzenia prac podwodnych innych niż zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – Blisko współpracujemy z innymi instytucjami państwowymi przy zapewnieniu ochrony infrastruktury elektroenergetycznej. Ustanowienie strefy bezpieczeństwa wzdłuż kabla znacznie ułatwi prowadzenie tych działań od strony formalnej – mówił w ubiegłym roku Daniel Wagner, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PSE.

Czytaj więcej

Łukasz Strambowski, prezes PSE Inwestycje
Energetyka Zawodowa
Tempo budowy autostrady energetycznej Północ-Południe zależy od offshore

Połączenie SwePol Link ma moc 600 MW i łączy stacje Słupsk i Stärno w pobliżu Karlshamn na południowym wybrzeżu Szwecji. To kabel prądu stałego (HVDC) o łącznej długości ponad 250 km. Linia działa od 2000 r. i jest eksploatowana przez operatorów systemów przesyłowych Polski i Szwecji, PSE i Svenska Kraftnät. Połączenie pomaga często Polsce stabilizować sytuację energetyczną w przypadku ryzyka braku mocy do produkcji energii elektrycznej. Szwedzki operator póki co nie przekazał informacji analogicznych do tych, które przedstawiła polska strona. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwecja Firmy Energetyka Energetyka zawodowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)
Ryzyko braku mocy do produkcji prądu coraz mniejsze
Elektroenergetyka
Ryzyko braku mocy do produkcji prądu coraz mniejsze
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Polska znów pobiła rekord zapotrzebowania i produkcji prądu. Mocy nie zabrakło
Elektroenergetyka
Polska znów pobiła rekord zapotrzebowania i produkcji prądu. Mocy nie zabrakło
Miliardy na rozwój sieci. PSE przygotowuje się na większe zużycie prądu
Elektroenergetyka
Miliardy na rozwój sieci. PSE przygotowuje się na większe zużycie prądu
W Nowosybirsku temperatura spadła do -30 stopni
Elektroenergetyka
Rosjanie bez prądu, wody i ciepła. To nie Ukraina na nich napadła
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama