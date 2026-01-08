Tania ropa pomoże gospodarce amerykańskiej

Jeśli rzeczywiście plan prezydenta USA się powiedzie, ten kraj będzie kontrolował ceny na półkuli zachodniej przy jednoczesnym ograniczeniu dostaw taniego surowca do Chin. Spadną także ceny energii, a to była jedna z wyborczych obietnic Donalda Trumpa. I pomoże w walce z inflacją, która nadal jest bolączką amerykańskiej gospodarki.

Na środowym spotkaniu z prezydentem, jego uczestnicy usłyszeli również, że Wenezuelczycy zgodzili się na udostępnienie USA 30-50 mln baryłek ropy. Jej sprzedaż i zarządzanie przychodami mają być zarządzane przez Waszyngton.

Jak informował amerykański sekretarz ds. energii, Chris Wright, bezpośrednie zaangażowanie administracji USA gwarantuje bezpieczny powrót dostaw wenezuelskiej ropy na globalne rynki. Będzie to rzeczywiście ogromny impuls w kierunku obniżenia cen w sytuacji, kiedy ten kraj posiada największe zasoby ropy na świecie, a na razie wydobywa niespełna milion baryłek dziennie.

– To niespotykana sytuacja, że Stany Zjednoczone mają bezterminowo kontrolować sprzedaż wenezuelskiej ropy – komentowała te informacje w CNN Carolyn Kissane z Center for Global Affairs na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie wykłada ekonomię.

Ale zapowiedzi amerykańskiego prezydenta już spowodowały także pozytywną reakcję rynku. Citgo Petroleum Corp, amerykańska rafineria przejęta przez Wenezuelczyków rozważa kupowanie i przeróbkę surowca, czego nie mogła robić z powodu sankcji obowiązujących od 2019 roku. Handlowcy z Trafigura Group zapowiadają, że są gotowi do importu i sprzedaży ropy z Wenezueli. O wydłużeniu licencji na operowanie w tym kraju wystąpił już obecny w Wenezueli Chevron. A akcje Valero Energy Corp poszybowały w górę w oczekiwaniu na przyszłe zyski.

Tego entuzjazmu jednak nie widać wśród firm zajmujących się nowymi odwiertami. Obawiają się one szybkiego powrotu do Wenezueli bez gwarancji bezpieczeństwa i odpowiednich regulacji prawnych. – Naprawdę bardzo trudno mi uwierzyć w to, że firmy podejmą tak wysokie ryzyko, jakie dzisiaj jest związane z wydobyciem poza morskimi platformami, które mogą być chronione – komentowała Carolyn Kissane.