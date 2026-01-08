Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego analitycy S&P Global ostrzegają przed nadchodzącym niedoborem miedzi i jakie czynniki za tym stoją?

Jak wzrost zapotrzebowania na miedź jest związany z transformacją energetyczną i nowymi technologiami?

Jakie skutki mogą mieć przewidywane niedobory miedzi na branżę technologii i przemysł wojskowy?

Analitycy S&P Global ostrzegają, że świat stoi w obliczu poważnego niedoboru miedzi z powodu wyścigu o sztuczną inteligencję i rosnących wydatków na obronność. Popyt na ten metal rośnie w czasie, gdy podaż w kopalniach zmaga się z ograniczeniami strukturalnymi.

Reklama Reklama

Miedź rekordowo droga

Cena miedzi wzrosła do rekordowego poziomu, przekraczając 13 tys. dol. za tonę, co jest spowodowane serią zamknięć kopalń i akumulacją zapasów metalu w USA w oczekiwaniu na potencjalne cła ze strony administracji Donalda Trumpa. Amerykańskie dostawy miedzi już podniosły ceny powyżej poziomów zgodnych z tradycyjnym popytem, a nowe zastosowania tego metalu mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do pogłębienia się niedoboru na rynku, podkreśla agencja Bloomberg.

S&P Global prognozuje, że globalny popyt na miedź wzrośnie w ciągu 15 lat o połowę do 42 mln ton. Chociaż tradycyjne źródła, takie jak budownictwo, sprzęt AGD, transport i wytwarzanie energii, nadal odpowiadają za większość popytu na miedź, największy wzrost odnotowują zastosowania związane z transformacją energetyczną. Chodzi o pojazdy elektryczne, energię odnawialną, baterie i rozbudowę sieci energetycznych oraz magazynów energii.